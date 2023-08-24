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Токаев поздравил премьера Индии с посадкой космического аппарата на Луне

Индийская ракета Фото: Индийская организация космических исследований
Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го Саммита БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Начиная выступление, глава государства поздравил премьер-министра Индии, сообщает Акорда.

"Пользуясь случаем, я хотел бы искренне поздравить премьер-министра Индии Моди с исторической посадкой индийского космического аппарата вблизи Южного полюса Луны".Касым-Жомарт Токаев

23 августа индийское космическое агентство успешно посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии "Чандраян-3".

В прямом эфире за посадкой аппарата следили 7,8 млн человек. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны.

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Токаев Касым-Жомарт Индия
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