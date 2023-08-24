Токаев поздравил премьера Индии с посадкой космического аппарата на Луне

Фото: Индийская организация космических исследований

Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го Саммита БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Начиная выступление, глава государства поздравил премьер-министра Индии, сообщает Акорда. "Пользуясь случаем, я хотел бы искренне поздравить премьер-министра Индии Моди с исторической посадкой индийского космического аппарата вблизи Южного полюса Луны". Касым-Жомарт Токаев 23 августа индийское космическое агентство успешно посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии "Чандраян-3". В прямом эфире за посадкой аппарата следили 7,8 млн человек. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны. Читайте также Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС Известный архитектор рассказал о благоустройстве сквера в Семее Более 200 столичных педагогов прошли стажировку за рубежом

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