С таким предложением выступил Касым-Жомарт Токаев на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го Саммита БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе.

Он отметил, что за последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий.

"В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы". Касым-Жомарт Токаев

Токаев заявил, что план действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива. Он выразил надежду, что она найдет отклик в странах БРИКС.