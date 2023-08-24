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Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС

президент Казахстана Фото: пресс-служба Акорды
С таким предложением выступил Касым-Жомарт Токаев на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го Саммита БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе.

Он отметил, что за последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий.

"В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы".Касым-Жомарт Токаев

Токаев заявил, что план действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива. Он выразил надежду, что она найдет отклик в странах БРИКС.

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