Почему участие в саммите БРИКС было важным для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс". Глава государства выступил на заседании в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества посредством видеоконференцсвязи.

Корреспондент Zakon.kz собрал основные тезисы, озвученные Касым-Жомартом Токаевым на площадке БРИКС, и поразмышлял с политологами о том, почему участие в саммите было важно для страны.

В качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества президент предложил объединить усилия БРИКС и ШОС по ключевым направлениям.

"Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие. Эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, следует объединить наработки стран ШОС, БРИКС и "БРИКС Плюс" в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией.

Фото: Telegram/aqorda_resmi

Он призвал всех партнеров присоединиться к реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры "Север – Юг" и "Восток – Запад".



"Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу "Пояс и путь", открывает ценные перспективы торгового сотрудничества. Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов", – добавил глава государства.

Уделил внимание президент и вопросу экологии. Он отметил, что за последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий. В связи с этим предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что на этом фоне особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность. Он предложил принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в странах, а также деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений.

Фото: Telegram/aqorda_resmi

Еще до выступления президента наш корреспондент записал мнение политологов о перспективах членства Казахстана в БРИКС.



Политолог Эдуард Полетаев подчеркнул, что внешняя политика Казахстана в принципе подразумевает эффективную работу с различными организациями. И, по его словам, саммит БРИКС ни в коем случае нельзя было игнорировать.

"Во-первых, организация была создана на территории страны-союзника – России – во время Петербургского форума. Во-вторых, наши основные партнеры – Россия и Китай – тоже члены организации. В-третьих, совокупный потенциал БРИКС – это треть территории земли, где 40% населения и почти треть мирового ВВП. Поэтому перспективы роста, учитывая предстоящее расширение, значительные", – сказал Эдуард Полетаев.

Он отметил, что у всех стран БРИКС есть свои преимущества. Китай – "мировая фабрика", у России и Бразилии есть сырьевые ресурсы, ЮАР – одна из ведущих экономик африканского континента. Индия имеет огромный потенциал развития. Казахстану, в свою очередь, тоже есть что предложить.

"Казахстан может предложить свои транзитные возможности. У нас есть потенциал в развитии сельского хозяйства, потому что мы аграрная страна, занимающая девятое место по территории. Также учитывая, что вопросы продовольственной безопасности активизировались, особенно после пандемии, и в условиях геополитической турбулентности в мире. Это важное и конкурентное преимущество нашей страны", – считает политолог.

По его словам, перспективы вступления Казахстана в БРИКС вполне реальны, поскольку страна уже числится в кандидатах и два главных союзника уже являются членами организации.

"И, если цель организации расширение, то, безусловно, Казахстан может в следующем или в последующие годы попасть в члены БРИКС". Эдуард Полетаев

При этом подчеркнул, что до сегодняшнего дня в составе БРИКС не было ни одной мусульманской страны. А среди новых участников теперь есть Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, Арабские Эмираты и Египет, что в целом это свидетельствует о будущем БРИКС как многополярной организации.

Директор "Института прикладных этнополитических исследований" Талгат Калиев отметил, что во внешней политике президент руководствуется принципом прагматизма и извлечения максимальной выгоды для Казахстана.

"С двумя членами БРИКС – Россией и Китаем – у нас самые тесные торгово-экономические отношения. Это наши крупнейшие торговые партнеры. Я думаю, что главным образом сейчас нас интересует налаживание более тесного сотрудничества с остальными членами БРИКС – Бразилией, Индией и ЮАР", – заявил Талгат Калиев.

Глава "Института прикладных этнополитических исследований" добавил, что на данном этапе для Казахстана важно развитие транзитного потенциала, максимальное привлечение инвестиций, особенно в перерабатывающую отрасль, трансфер новых технологий в страну. Тем более, что сейчас у страны есть серьезные приоритеты по развитию Транскаспийского транспортного коридора, развитию аграрного сектора.

"По мере развития Транскаспийского транспортного коридора мы сможем получить доступ к портам Черного моря через Азербайджан и Грузию и развивать данное направление. Также мы крайне заинтересованы в привлечении инвестиций в развитие аграрного сектора, строительство новых железнодорожных маршрутов, модернизации собственной инфраструктуры, которая в принципе находится в изношенном состоянии. То есть инвестиции сейчас нужны во все основные отрасли в Казахстане. Я думаю, что с этой точки зрения мы должны взаимодействовать со всем миром", – считает он.

Талгат Калиев согласился с мнением коллеги в части того, что перспективы у Казахстана стать членом БРИКС достаточно высокие, учитывая, что мы миролюбивая страна, проявляющая последовательность в реализации своей политической стратегии.

Ранее страны БРИКС договорились по вопросу о расширении объединения. Новые страны-участницы были распределены по географическому принципу и носили в основном политический характер. Предпочтение отдавалось правительствам, уже входящим в G20, хотя это был не единственный критерий. Так, в окончательный список стран вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, Арабские Эмираты и Египет.