Умер генерал-лейтенант специальных государственных органов страны Булат Баекенов
Фото: СГО РК
На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался ветеран, генерал-лейтенант специальных государственных органов страны Булат Баекенов. Об этом сообщила Служба государственной охраны РК, передает Zakon.kz.
Булат Абдрахманович Баекенов в разные годы возглавлял Комитет государственной безопасности РК, МВД РК, был Секретарем Совета Безопасности РК.
В 1997-2001 годы генерал-лейтенант Булат Баекенов был начальником Службы охраны Президента РК и внес большой вклад в ее развитие.
Служба государственной охраны РК выразила глубокие соболезнования родным и близким Булата Абдрахмановича.
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