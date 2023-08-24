Умер генерал-лейтенант специальных государственных органов страны Булат Баекенов

Фото: СГО РК

На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался ветеран, генерал-лейтенант специальных государственных органов страны Булат Баекенов. Об этом сообщила Служба государственной охраны РК, передает Zakon.kz.

Булат Абдрахманович Баекенов в разные годы возглавлял Комитет государственной безопасности РК, МВД РК, был Секретарем Совета Безопасности РК. В 1997-2001 годы генерал-лейтенант Булат Баекенов был начальником Службы охраны Президента РК и внес большой вклад в ее развитие. Служба государственной охраны РК выразила глубокие соболезнования родным и близким Булата Абдрахмановича. Читайте также Ситуацию на казахстанско-кыргызской границе по скоплению машин изучила делегация ЕЭК

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