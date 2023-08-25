Алматы накрыло дымом после пожара: специалисты оценили состояние воздуха

Утром 25 августа алматинцы стали жаловаться на запах гари и сильное задымление воздуха. В ДЧС объяснили, что густой смог застелил Алматы из-за последствий ночного пожара. Zakon.kz обратился к экспертам, чтобы узнать ситуацию с качеством воздуха в южной столице.

Запах гари особенно чувствуется в верхней части города. Пользователи, наблюдающие дымовую завесу, стали активно делиться в соцсетях фотографиями белой пелены над Алматы.



Согласно карте загрязнения воздух AirKaz.org, превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона. Гражданская сеть мониторинга качества воздуха сообщает, что содержание опасных частиц РМ 2.5 в воздухе, по данным пылемеров, в половине одиннадцатого утра по времени Астаны достигало 180.

Фото: скриншот

Минувшей ночью в городе произошел пожар на складе со стройматериалами. Спасатели боролись с огнем на площади 295 кв. м. Возгорание произошло на складе с ламинатом по проспекту Суюнбая в 01:36. Локализовано в 02:21 и ликвидировано в 04:40. Жертв и пострадавших нет. Официальную информацию о пожаре распространили только около 9 часов утра после жалоб жителей.

Фото: Zakon.kz

После обеспокоенности и жалоб жителей города специалисты ДЧС обратились к алматинцам с просьбой сохранять спокойствия, дав рекомендации поведения при задымленности воздуха.

"Уважаемые жители и гости города! Из-за пожара на складе с высокой горючей загрузкой S=295 м2 по ул. Суюнбая, 50, который был ликвидирован ночью, наблюдается задымленность. Угрозы жизни и здоровью нет – остаточные явления от пожара. Просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым рекомендуется не выходить из дома". ДЧС Алматы

В связи с экологической ситуацией в городе Алматы мы обратился в учреждение "Казгидромет". Метеорологи рассказали, что в городе наблюдается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в нескольких районах города. Так, предельно допустимая разовая концентрация озона в воздухе в некоторых районах превышена почти в пять раз.

"Согласно информации о состоянии качества воздуха по Алматы с 00:00 по 10:00 25 августа 2023 года, в городе 26 фактов превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) наблюдаются в районе постов №6, 12, 25, 26, 28, 30, 31". РГП "Казгидромет"

В частности:

на посту №6 ( акимат Медеуского района, Жетысуйский район, м-н "Кулагер" ) зафиксирован один случай превышения концентрации по взвешенным частицам PM-2,5 до уровня 1,1 ПДК;

) зафиксирован один случай превышения концентрации по взвешенным частицам PM-2,5 до уровня 1,1 ПДК; на посту №12 ( пр. Раймбека, угол ул. Наурызбай батыра ) по взвешенным частицам PM-2,5 – один случай до уровня 1,1 ПДК;

) по взвешенным частицам PM-2,5 – один случай до уровня 1,1 ПДК; на посту №25 ( м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б. Момышулы ) по оксиду углерода зарегистрирован один случай превышения до уровня 1,1 ПДК;

) по зарегистрирован один случай превышения до уровня 1,1 ПДК; на посту №26 (м-н Тастак -1, ул. Толе би, 249, ТОО "Центральная семейная клиника" ) – по оксиду углерода зафиксировано два случая превышения до уровня 1,2 ПДК и взвешенным частицам PM-2,5 (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;

) – по оксиду углерода зафиксировано два случая превышения до уровня 1,2 ПДК и взвешенным частицам PM-2,5 (1 случай) до уровня 1,1 ПДК; на посту №28 ( Аэрологическая, ул. Ахметова, 50 ) зарегистрировано шесть случаев превышения озона до уровня 4,9 ПДК;

) зарегистрировано шесть случаев превышения озона до уровня 4,9 ПДК; на посту №30 ( Шанырак, ул. Жанкожа батыра, 26 ) по диоксиду азота – 13 случаев превышения до уровня 2,2 ПДК;

) по диоксиду азота – 13 случаев превышения до уровня 2,2 ПДК; на посту №31 (Дендропарк, м-н Орбита ) по диоксиду азота – один случай превышения до уровня 1,0 ПДК.

Кроме того, специалисты рассказали о погоде, которая наблюдалась ночью 25 августа 2023 года.

Осадков не наблюдалось, ветер северо-восточного направления, северного 1 м/с. В 6 утра был ветер с порывами до 12 м/с.