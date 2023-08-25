Алматы накрыло дымом после пожара: специалисты оценили состояние воздуха
Запах гари особенно чувствуется в верхней части города. Пользователи, наблюдающие дымовую завесу, стали активно делиться в соцсетях фотографиями белой пелены над Алматы.
Согласно карте загрязнения воздух AirKaz.org, превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона. Гражданская сеть мониторинга качества воздуха сообщает, что содержание опасных частиц РМ 2.5 в воздухе, по данным пылемеров, в половине одиннадцатого утра по времени Астаны достигало 180.
Фото: скриншот
Минувшей ночью в городе произошел пожар на складе со стройматериалами. Спасатели боролись с огнем на площади 295 кв. м. Возгорание произошло на складе с ламинатом по проспекту Суюнбая в 01:36. Локализовано в 02:21 и ликвидировано в 04:40. Жертв и пострадавших нет. Официальную информацию о пожаре распространили только около 9 часов утра после жалоб жителей.
Фото: Zakon.kz
После обеспокоенности и жалоб жителей города специалисты ДЧС обратились к алматинцам с просьбой сохранять спокойствия, дав рекомендации поведения при задымленности воздуха.
"Уважаемые жители и гости города! Из-за пожара на складе с высокой горючей загрузкой S=295 м2 по ул. Суюнбая, 50, который был ликвидирован ночью, наблюдается задымленность. Угрозы жизни и здоровью нет – остаточные явления от пожара. Просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым рекомендуется не выходить из дома".ДЧС Алматы
В связи с экологической ситуацией в городе Алматы мы обратился в учреждение "Казгидромет". Метеорологи рассказали, что в городе наблюдается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в нескольких районах города. Так, предельно допустимая разовая концентрация озона в воздухе в некоторых районах превышена почти в пять раз.
"Согласно информации о состоянии качества воздуха по Алматы с 00:00 по 10:00 25 августа 2023 года, в городе 26 фактов превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) наблюдаются в районе постов №6, 12, 25, 26, 28, 30, 31".РГП "Казгидромет"
В частности:
- на посту №6 (акимат Медеуского района, Жетысуйский район, м-н "Кулагер") зафиксирован один случай превышения концентрации по взвешенным частицам PM-2,5 до уровня 1,1 ПДК;
- на посту №12 (пр. Раймбека, угол ул. Наурызбай батыра) по взвешенным частицам PM-2,5 – один случай до уровня 1,1 ПДК;
- на посту №25 (м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б. Момышулы) по оксиду углерода зарегистрирован один случай превышения до уровня 1,1 ПДК;
- на посту №26 (м-н Тастак -1, ул. Толе би, 249, ТОО "Центральная семейная клиника") – по оксиду углерода зафиксировано два случая превышения до уровня 1,2 ПДК и взвешенным частицам PM-2,5 (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;
- на посту №28 (Аэрологическая, ул. Ахметова, 50) зарегистрировано шесть случаев превышения озона до уровня 4,9 ПДК;
- на посту №30 (Шанырак, ул. Жанкожа батыра, 26) по диоксиду азота – 13 случаев превышения до уровня 2,2 ПДК;
- на посту №31 (Дендропарк, м-н Орбита ) по диоксиду азота – один случай превышения до уровня 1,0 ПДК.
Кроме того, специалисты рассказали о погоде, которая наблюдалась ночью 25 августа 2023 года.
Осадков не наблюдалось, ветер северо-восточного направления, северного 1 м/с. В 6 утра был ветер с порывами до 12 м/с.