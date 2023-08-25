Задымленный Алматы сняли на видео с высоты птичьего полета

В Алматы сегодня, 25 августа 2023 года, ночью горел склад со стройматериалами. Сложный пожар удалось ликвидировать за три часа, но с утра алматинцы начали жаловаться на запах гари и смог. Читателю Zakon.kz удалось запечатлеть задымленный город с самолета.

Вот как выглядит задымленный Алматы с высоты птичьего полета:

Ранее жители различных районов Алматы в социальных сетях начали жаловаться на сильный запах гари и смог.

Оказалось, что ночью в Жетысуском районе города загорелся склад со стройматериалами. На место пожарные выехали в 1:36, а уже в 4:40 сложное возгорание удалось ликвидировать.

Материал по теме ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за гари

В ДЧС Алматы горожан попросили сохранять спокойствие и носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям в ведомстве рекомендовали не выходить из дома – особенно тем, кто живет рядом с местом пожара. При этом в городском ДЧС заверили, что угрозы жизни и здоровью нет – это остаточные явления от пожара.