В ЗКО прошло августовское совещание учителей

В ЗКО прошло ежегодное традиционное августовское совещание, организованное Министерством просвещения РК. В мероприятии принял участие аким области Нариман Турегалиев.

В этом году изменился формат проведения данного мероприятия. Августовское совещание на тему "Справедливый Казахстан: качественное образование, честное поколение, успешная нация" проводится в больших масштабах, охватывая 20 регионов страны, и продлилось два дня. Здесь собрались квалифицированные педагоги и руководители сферы образования со всей республики.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Нариман Турегалиев, поздравляя педагогов, вручил награды особо отличившимся представителям сферы образования региона. К примеру, коллектив школы-гимназии им. К. Жумалиева Каратобинского района, победивший в конкурсе "Лучшая организация среднего образования", был награжден специальным дипломом и денежным сертификатом на 48 млн тенге.

Благодарственными письмами акима области награждены Багдагуль Избасарова – директор СОШ им. И. Алтынсарина Акжайыкского района, Дидара Карткалиева – учительница казахского языка и литературы Каменской СОШ Байтерекского района, Айгуль Абдолова – учительница начальных классов Жанибекской СОШ им. Г. Абдуллина и другие. Всего награждены 13 человек.

Учитель физкультуры областной специальной комплексной школы-интерната для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями Шамур Тулеушов награжден нагрудным знаком Министерства просвещения РК "Заслуженный работник образования".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На торжественном мероприятии также были награждены победители республиканского конкурса "Учитель-новатор", проводимого Bilim Media Group с 2015 года: учительница биологии СОШ №37 Уральска (благодарственное письмо и 500 000 тенге) Арайлим Сейлева, учительница начальных классов Новеньковской средней школы Байтерекского района (благодарственное письмо и 250 000 тенге) Ляйла Тулепкалиева.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также различные награды были вручены победителям республиканского конкурса "Лидер TopIQ". Например, в номинации "Лучший педагог" были номинированы учительница английского языка СОШ №20 Уральска (благодарственное письмо и 150 000 тенге) Айгуль Курмашева, учительница информатики СОШ им. Ш. Жексенбаева Бокейординского района Шынар Байгуатова, учительница казахского языка и литературы Жанакалинской СОШ Айсулу Юсупова.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Пресс-секретарь Управления образования ЗКО Умит Джангирова признана "Активным блогером", а заместитель директора Центра развития образования по информации Ардак Ермакашева – "Надежным партнером".

Кроме того, призовые места завоевали два ученика из Каратобинского, Бокейординского районов, четыре ученика из Уральска и три студента педагогического колледжа им. Ж. Досмухамедова. Им вручили денежные сертификаты на 50 000, 70 000, 100 000.

В завершение встречи для учителей была организована экскурсия по культурным центрам Уральска. Особое впечатление педагоги получили, ознакомившись с достопримечательностями Историко-краеведческого музея, Дома-музея Емельяна Пугачева, Мемориального музея им. Маншук Маметовой, международного экспериментального коллекционного сада им. С. Исаева и областного эколого-биологического центра.