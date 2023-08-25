Названы причины низкого качества образования в школах Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова 25 августа на августовском совещании учителей назвала основные причины низкого качества образования в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова указала на необходимость внедрить национальную систему оценки качества образования.

"Как показывает практика, причинами низкого качества образования в школах может быть плохой менеджмент и система управления школой, низкая квалификация учителей и слабая материально-техническая база", – заявила она.

Решать эту проблему власти намерены в рамках мониторинга образовательных достижений обучающихся (Национальная система оценки качества МОДО).

"Она показала себя эффективной, и мы смогли увидеть результаты работы между периодами международной оценки Programme for International Student Assessment, PISA. Такая система практикуется во всех странах ОЭСР. И они тоже используют ее как промежуточную – внутристрановую оценку, осуществляемую до проведения очередной международной внешней оценки. Хочу отметить что оценка будет проводиться ежегодно национальным координатором, определяемым правительством с привлечением независимых экспертов. По итогам оценки будут определяться слабые школы в разрезе регионов для принятия в отношении их точечных мер", – отметила Тамара Дуйсенова.

В частности, акиматы на местах должны будут выделять средства на непрерывное повышение квалификации учителей. При этом на Министерство просвещения возлагается задача по подготовке краткосрочных курсов, где "учителя будут проходить обучение по конкретным, выпадающим темам и недостающим компетенциям, а не по обобщенным программам, как сейчас".

Также местные власти должны будут решить вопрос материально-технической базы школ.



Они же будут решать кадровый вопрос.

"В-третьих, акиматы должны будут назначать руководителями организаций подготовленных специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, навыки, умение работать с коллективом и детьми. Внедрение системы планируется со следующего года и ею будут охвачены все полнокомплектные школы страны. Министерству необходимо будет разработать соответствующие нормативно-правовые акты, подготовить систему, обучить экспертов в регионах и представить регионам график проведения оценки. Акимам нужно будет подготовить школы и организовать проведение оценки", – резюмировала глава Минтруда и соцзащиты населения.

25 августа Тамара Дуйсенова озвучила решение по продолжительности учебного года в школах Казахстана.