Количество предметов могут сократить в школах Казахстана

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на августовской конференции педагогов 21 августа 2024 года поручила выяснить, какие предметы можно сократить в школах Казахстана, сообщает Zakon.kz

Тамара Дуйсенова отметила, что в последние годы в школьную программу включили много новых предметов. В их числе "Финансовая грамотность", "Основы бизнеса" и "Религиоведение", тогда как в мире развивают вариативное преподавание.

"Мы должны послушать мнение специалистов по этому вопросу. Нужно определиться, какие предметы мы оставим, как основные, а по каким можно работать в вариативной или инвариативной форме", – подчеркнула она.

Указала заместитель премьер-министра и на пересмотр образовательных программ.

Ранее Тамара Дуйсенова рассказала о необходимости внедрить систему оценки деятельности детских садов. Она пояснила, что половина детей, посещающих дошкольные организации образования, поступают в школу неподготовленными.