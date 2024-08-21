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Количество предметов могут сократить в школах Казахстана

Школьные учебники, книги, школа, школьные принадлежности, букварь, первоклассники, первый класс , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 20:35 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на августовской конференции педагогов 21 августа 2024 года поручила выяснить, какие предметы можно сократить в школах Казахстана, сообщает Zakon.kz

Тамара Дуйсенова отметила, что в последние годы в школьную программу включили много новых предметов. В их числе "Финансовая грамотность", "Основы бизнеса" и "Религиоведение", тогда как в мире развивают вариативное преподавание.

"Мы должны послушать мнение специалистов по этому вопросу. Нужно определиться, какие предметы мы оставим, как основные, а по каким можно работать в вариативной или инвариативной форме", – подчеркнула она.

Указала заместитель премьер-министра и на пересмотр образовательных программ.

Ранее Тамара Дуйсенова рассказала о необходимости внедрить систему оценки деятельности детских садов. Она пояснила, что половина детей, посещающих дошкольные организации образования, поступают в школу неподготовленными.

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