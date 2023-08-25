В Управлении образования Астаны назвали школы с высоким качеством образования

Глава столичного управления образования Касымхан Сенгазыев в кулуарах августовской конференции учителей прокомментировал вопрос о том, в классах с каким языком обучения качество образования лучше, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касымхан Сенгазыев рассказал, в школах с каким языком обучения качество образования выше. В Казахстане дети могут выбрать два варианта – учиться на казахском или русском языке.

"В казахских школах качество образования выше на 4%", – сообщил спикер.

По его словам, это никак не связано с преобладающим количеством учеников в казахских школах.

"Преподавание связывается с качеством преподавания, с качеством учителей. Я не могу прийти и заставить, чтобы вы отдали ребенка в определенную школу. Это выбор родителей", – резюмировал Касымхан Сенгазыев.

25 августа глава Минтруда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова назвала основные причины низкого качества образования в школах Казахстана.