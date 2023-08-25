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Футбольные ворота насмерть задавили мальчика: директор школы продолжает работать

Футбольные ворота насмерть задавили мальчика: директор школы продолжает работать Фото: pxhere
Глава столичного управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев в кулуарах августовской конференции учителей прокомментировал трагический случай, когда в Астане школьника насмерть придавило футбольными воротами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касымхан Сенгазыев сообщил, что на сегодня проводятся следственные мероприятия.

"Пока комментировать не могу. Определяет степень виновности только следственный орган, пока следствие не закончится, мы выводы делать не можем. Директор сейчас работает, ему надо готовить школу, запустить учебный процесс. Следствие когда закончится, тогда будет видно. Если будет степень виновности директора, то будут приниматься меры в отношении его, конечно", – заверил он.

По его словам, директор не был временно отстранен от работы на время следствия.

В целом, отметил Касымхан Сенгазыев, после этого случая по всем регионам были созданы пять комиссий, и они в течение недели проверили все спортплощадки.

"100 школ проверили. Грубых нарушений нет. Мелкие нарушения, которые можно привести в соответствие", – пояснил спикер.

В Астане 7 августа на 10-летнего ребенка упали футбольные ворота. Школьник от полученных травм скончался. 

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