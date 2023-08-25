Марат Султангазиев рассказал, какие новшества вводятся с этого учебного года для учащихся

В городе Есике Енбекшиказахского района прошла региональная августовская конференция педагогических работников Алматинской области на тему: "Справедливый Казахстан: качественное образование, честное поколение, успешная нация".

В традиционной августовской конференции приняли участие аким области Марат Султангазиев, в онлайн-режиме министр просвещения РК Гани Бейсембаев, заместитель директора Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Акзира Касымова, а также научные сотрудники, доктора педагогических наук, академики, педагоги учреждений образования, председатели родительских комитетов.

В своем докладе аким Алматинской области отметил, что в текущем году бюджет сферы образования составил 394 млрд тенге и по сравнению с прошлым годом увеличился на 78 млрд тенге.

Одной из актуальных проблем области является вопрос трехсменных школ. До 2025 года в рамках национального проекта "Комфортная школа" планируется построить 53 общеобразовательные школы с проектной мощностью на 68,2 тыс. ученических мест.

На сегодняшний день ведется строительство 16 школ на 15 750 мест, завершено строительство девяти школ в Карасайском, Енбекшиказахском, Илийском, Жамбылском районах и городе Конаеве, которые будут введены в эксплуатацию к 1 сентября. Строительство пяти школ будет завершено до конца года, а остальных двух школ переходят на 2024 год.

"Для обеспечения бесплатным горячим питанием 113 240 учащихся начальных классов выделено 4 млрд 529 млн тенге. В 2023 году для организации безопасного подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов было выделено 2 млрд 172 млн тенге, через "Лизинг" приобретено 36 автобусов", – сказал Марат Султангазиев.

Для повышения качества знаний учащихся области общественным фондом "Білім-Инновация" создан проект "50 успешных школ нового формата" по внедрению опыта лицеев "Білім-Инновация", являющийся одним из лидеров в сфере образования, с охватом 50 школ, 66 тыс. учащихся и 2,5 тыс. учителей области. В целях оснащения материально-технической базы школ новым современным оборудованием из местного бюджета выделено 756 млн тенге.

В свою очередь руководитель Управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева подвела итоги прошедшего учебного года и провела анализ проделанной работы.

По итогам августовской конференции педагоги области награждены благодарственными письмами, почетными грамотами акима области и министра просвещения РК. Дипломом "Отличник дошкольного воспитания и обучения" отметили работу заведующего детским садом, а Медалью "Ветеран труда" награждены 11 педагогов.