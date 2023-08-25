Нурлан Уранхаев обратился к педагогам области Абай

В преддверии нового учебного года в области Абай состоялась августовская конференция педагогов. В этом году мероприятие провели под названием "Справедливый Казахстан: качественное образование, честное поколение, успешная нация".

Изюминкой мероприятия в регионе стало направление "Читающая нация". Около 500 участников собрались на мероприятии, включая более 150 библиотекарей из школ и колледжей различных регионов страны.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Спикерами пленарной сессии стали представители Министерства просвещения РК, Министерства культуры и спорта РК, известные общественные деятели, представители влиятельных издательских домов, выдающиеся учителя-практики, а также сотрудники библиотек.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Аким области Абай Нурлан Уранхаев обратился к педагогам в своем приветственном слове, призвав вместе хранить и пропагандировать книги, которые прививают искрометный ум и глубокие чувства.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Сегодня, как никогда, актуальны для нашего времени слова великого Абая: "Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл артық білуге. Артық ғылым кітапта, Ерінбей оқып көруге". Подчеркивая достоинство книги, мы сможем воспитать критически мыслящих, передовых индивидов в обществе. Проект "Читающая нация", запущенный по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, является многогранной инициативой, направленной на повышение интереса молодежи к художественной литературе. Это дополнительный вклад в формирование образованного и культурно осведомленного поколения. Сохранение и передача будущим поколениям книги как богатой реликвии и благородного наследия – это наша общая задача, как акт передачи огонька знаний и мудрости от одного поколения к другому", – сказал глава области.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В целом, сегодня в области Абай проводится ряд позитивных изменений в сфере образования. Так, например, в рамках проекта "Комфортная школа" откроется 11 новых школ, а в 36 школах будет проведена модернизация кабинетов и учебных помещений. Кроме того, учащиеся начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

В рамках конференции состоялась выставка учреждений дошкольного образования и воспитания, специализированного среднего, технического, высшего и дополнительного образования, презентованы достижения городов и районов региона.