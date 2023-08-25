Чемпионат мира по баскетболу: что покажет сборная США и есть ли у нее реальные конкуренты?

Зрелищные финты, мощные данки и точные дальние броски – все это ждет фанатов уже с 25 августа. Именно в этот день стартует Чемпионат мира по баскетболу, где соберутся лучшие команды со всего света! О фаворитах турнира рассказали эксперты Parimatch.

Сборная США

После провала на мировом первенстве 2017 года, где американцы заняли лишь седьмое место, "звездно-полосатая" сборная серьезно взялась за дело. На этот чемпионат США выставили главных молодых звезд НБА, готовых брать "золото". Эксперты всерьез называют эту команду третьим созывом "Дрим-Тим" – предыдущие два состава были доминаторами Чемпионата мира и Олимпийских игр.

Конкуренция за позицию разыгрывающего в команде Стива Керра крайне серьезная: дирижировать атаками "Дрим-Тим 3" доверено снайперу "Индианы" Тайризу Халибёртону и Джейлену Брансону, который в прошлом сезоне НБА вырос в одного из лидеров "Нью-Йорк Никс". Основной атакующий защитник тоже впечатляет: лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс отлично набирает очки и не теряется в решающий момент. Все в порядке у США и с линией нападения: отлично влившийся в "Бруклин" Микал Бриджес и лучший новичок прошлого сезона Паоло Банчеро хороши как в атаке, так и в защите. Американцам не стоит переживать и за защиту под кольцом: центровой "Мемфиса" Джарен Джексон – лучший защитник и лидер по блокшотам в НБА сезона 2022/23.

Сборная Канады

Страна хоккея, кленового сиропа и квадратных колес тоже выставила на баскетбольный мундиаль очень сильную команду. Хоть на чемпионат и не поедет действующий чемпион НБА Джамал Мюррей, состав канадцев все равно впечатляет. В его отсутствие лидерство и розыгрыш атак возьмет на себя Шай Гилджесс-Александр, ставший в последние годы лидером крепкой "Оклахома-Сити Тандер". Помогут ему в этом атакующий защитник "Нью-Йорка" АрДжей Барретт и форвард "Хьюстона" Диллон Брукс. Подстраховкой же займутся центровой "Юты" Келли Олийник и форвард "Далласа" Дуайт Пауэлл.

Сборная Сербии

Несмотря на то, что чемпион, MVP финала и двукратный MVP сезона НБА Никола Йокич пропускает турнир, балканцы выставили на чемпионат мира вполне боеспособный состав. Богдан Богданович и финалист НБА в составе "Майами Хит" Никола Йович – крепкие игроки в лучшей баскетбольной лиге мира. Костяк же сербской команды составляют игроки белградских "Партизана" и "Црвены Звезды", которые отлично друг друга знают и сыграны между собой.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Сборная США – явный фаворит Чемпионата мира-2023 за счет большого количества молодых звезд НБА. С этим согласны и эксперты Parimatch: вероятность выигрыша мундиаля "звездно-полосатыми" они оценивают в 2.00. Второй по силе командой они считают сборную Канады – коэффициент на команду Шая Гилджесс-Александра равен 5.00. Третьей же по силе командой аналитики считают сыгранную сборную Сербии, вероятность победы которой равна 7.00.

Получи заряд ярких эмоций вместе с Parimatch, заряжая на Чемпионат мира по баскетболу! Новым игрокам доступен специальный бонус – 100% к первому пополнению. Забирай и распорядись с умом!