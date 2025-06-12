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Спорт

Чем же интересен нынешний клубный чемпионат мира по футболу в США

Футбол Фавориты Турнира, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 15:50 Фото: Instagram/fifaworldcup
В ночь на 15 июня на территории США стартует клубный чемпионат мира по футболу. Предстоящий турнир имеет очень много различий по сравнению с предыдущими сезонами, сообщает Zakon.kz.

В обновленном турнире, как и ранее, выступят клубы из шести футбольных конфедераций, но количество участников выросло до 32. Команды разделены на восемь групп – по четыре в каждой. Два лучших коллектива получат путевки в 1/8 финала.

Футбол Состав Участников, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 15:50

Фото: Instagram/fifaclubworldcup

В состав участников КЧМ-2025 вошли:

  • УЕФА – "Реал", "Атлетико", "Челси", "Манчестер Сити", "Бавария", "Боруссия-Д", "Ювентус", "Интер", ПСЖ, "Порту", "Бенфика" и "РБ Зальцбург".
  • КОНМЕБОЛ – "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе", "Ботафого" (все Бразилия), "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" (оба Аргентина).
  • КОНКАКАФ – "Монтеррей" и "Пачука" (оба Мексика), "Сиэтл Саундерс" (США), "Лос-Анджелес" (США) и "Интер Майами" (все США).
  • КАФ – "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Эсперанс" (Тунис) и "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР).
  • АФК – "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).
  • ОФК – "Окленд Сити" (Новая Зеландия).

Футбол Звездные Участники , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 15:50

Фото: Instagram/fifaclubworldcup

FIFA предусмотрела финансовые премии на этот турнир, общий призовой фонд составляет 1 млрд долларов. Команды получат даже за участие в КЧМ-2025.

Так, представителям Европы будет выделено от 12,81 до 38,19 млн, Южная Америка (15,21 млн), Северная и Центральная Америка, Азия, Африка (по 9,55 млн), Океания (3,58 млн).

Существуют отдельные призовые за показанные результаты. Победа на групповом этапе оценивается в 2 млн, а за ничью дают 1 млн.

Далее суммы вырастают: 1/8 финала – 7,5 млн, четвертьфинал – 13,125 млн, полуфинал – 21 млн, финал – 30 млн, победитель – 40 млн.

Уже подсчитано, что чемпион турнира в итоге сможет заработать до 125-155 млн долларов. Все будет зависеть от команды и какую конфедерацию она представляет.

Ну и конечно же предстоящий турнир привлекателен обилием звезд и дорогостоящих игроков мирового уровня. Кроме Криштиану Роналду, Ламина Ямаля и Рафиньи, практически остальные топовые футболисты мира приедут в США.

Фанатам будет на кого посмотреть в ближайший месяц на футбольных аренах США. Среди них нужно подчеркнуть Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Эрлингв Холанда, Джамала Мусиала, Коула Палмера, Хулиана Альвареса, Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде, Родри, Майкла Олисе, Лаутаро Мартинеса, Дезире Дуэ, Хвичу Кварацхелию, Усмана Дембеле и многих других суперзвезд.

В матче-открытия турнира сыграют египетский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами" со своим легендарным капитаном Лионелем Месси.

КЧМ-2025 продлится до 13 июля.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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