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Погода в Алматы в последнюю неделю августа: дождь и похолодание

прогноз погоды на последнюю неделю августа Фото: pexels
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в последнюю неделю лета в городе ожидаются дожди с градом.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 26 августа по 1 сентября в южной столице дневная температура воздуха будет постепенно понижаться. Алматинцев ждут дожди, временами с градом и сильным ветром.

26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +31+33°С.

27 августа: переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный 3-8, при грозе с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.

28 августа: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +21+23°С.

29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.

30-31 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С.

1 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +23+25°С.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о понижении температуры и сильных дождях на выходных.

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