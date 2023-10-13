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Погода в Алматы на неделю: после похолодания в городе потеплеет

дождливая погода в Алматы Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" предоставил Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным синоптиков, на следующей неделе в Алматы постепенно потеплеет, осадков не ожидается.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, по предварительному прогнозу в период с 14 по 20 октября воздух прогреется до +22 градусов, дождей ждать не стоит. До середины следующей недели сохранится теплая и солнечная погода со слабым ветром.

14 октября: облачно с прояснением, ночью и в первой половине дня дождь. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.

15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

16-17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.

18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С.

19-20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные на территории Казахстана ожидаются заморозки.

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