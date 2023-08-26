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В Астане и Акмолинской области обсудили осенний призыв

военный билет Фото: Zakon.kz
В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил обсудили правовые аспекты осенней призывной кампании, сообщает Zakon.kz.

Военная прокуратура Акмолинского гарнизона провела совещание с представителями местных органов военного управления, органов уголовного преследования и акимата Астаны и Акмолинской области.

Представителям департаментов по делам обороны Астаны и Акмолинской области напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения конституционных прав призывников в период осенней призывной кампании.

"При этом поручено усилить работу в направлении цифровизации призыва граждан на воинскую службу, способствующей исключению влияния человеческого фактора на принятие решения по вопросу отсрочки по семейным и связанным с профессиональной деятельностью обстоятельствам".

Кроме того, участникам совещания дали разъяснения по применению административной и уголовной ответственности в отношении граждан призывного возраста, уклоняющихся от прохождения медицинской комиссии и воинской службы. 

Также в ходе совещания военная прокуратура обратила внимание на необходимость соблюдения прав военнослужащих.

"До руководителей местных органов военного управления доведено требование главного военного прокурора по соблюдению социальных прав военнослужащих".

Также прокурор дал ряд указаний по усилению профилактических мероприятий, направленных на снижение правонарушений и преступности среди военнослужащих.

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Мухит Турсынали
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