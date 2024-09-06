В Казахстане начался осенний призыв в армию

В ходе осенней призывной кампании ряды казахстанской армии пополнят свыше 20 тыс. новобранцев, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в Министерстве обороны РК.

"В соответствии с указом президента РК от 1 февраля 2024 года осенний призыв начался в сентябре и продлится до конца декабря текущего года. На срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва", – говорится в сообщении, распространенном 6 сентября.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в ходе осеннего призыва будут укомплектованы подразделения:

Вооруженных сил (9933 новобранца),

Национальной гвардии (6822),

Пограничной службы КНБ (3200), МЧС (317),

Службы государственной охраны (290).

В Минобороны напомнили, что в текущем году законодательно утверждены преференции для солдат:

"В период службы и в течение двух месяцев после увольнения из армии на них распространяется действие кредитных каникул. На сегодняшний день отсрочка платежей представлена свыше 6 тыс. военнослужащих на сумму 1 млрд 828 млн тенге... Гражданам, выслужившим установленный срок, предоставляются образовательные льготы с приоритетным правом получения места в студенческом общежитии. На сегодняшний день на бесплатной основе в вузы зачислено более 1,5 тыс. отслуживших в армии казахстанцев, на платной основе – более 700 человек. Свыше 400 военнослужащих, уволенных в запас весной текущего года, поступили на воинскую службу по контракту".

По поручению президента Вооруженные силы организуют обучение военнослужащих смежным рабочим специальностям с выдачей свидетельств государственного образца.

"С каждым годом количество обучающихся увеличивается. В 2023 году было обучено около 1200 специалистов. План текущего года составляет свыше 1300 человек". Пресс-служба МО РК

Весенний призыв в казахстанскую армию начался в марте 2024 года.