Сильный дождь, град и шквал ожидаются в 16 областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана на 26 августа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза, в горных районах области – град. Ветер западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте временами ожидается гроза. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается гроза. Ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, в центре Кызылординской области, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, ночью на западе, в центре области 15-20, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.



На севере, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На юге, востоке области ожидается гроза, днем – град. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.



Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидается гроза, днем – град. Ветер юго-западный, на севере, юге, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На севере Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере Улытауской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане временами ожидается гроза.



В Атырауской области ожидается ветер северо-западный, ночью на востоке области 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, западе, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области – гроза, днем – град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Астана ожидается гроза, днем – град. В Кокшетау ожидается гроза, днем – град.



Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный, на севере-востоке области, в центре, горных районах 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. На севере, востоке, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге, юго-востоке Костанайской области ожидается гроза, днем – град. Ночью и утром на западе, востоке области – туман. Ветер северо-западный, северный, на юге, юго-востоке области 15-20 м/с. На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

