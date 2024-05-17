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Град, шквал и гроза ожидаются в Астане и 16 областях страны в субботу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 20:01 Фото: pixabay
В Астане и 16 областях Казахстана на 18 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается гроза.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На севере области ожидается высокая, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность, в Уржарском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области ожидаются дождь, утром и днем – на севере, юге, востоке. Временами гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью в центре, днем на большей части области 15-20 м/с, в центре области 23-28 м/с. На севере, востоке, в центре Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается днем сильный дождь, временами гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20 м/с.

Днем на юге Костанайской области ожидается сильный дождь. На севере, юге области – гроза, днем – град, шквал. Ночью и утром на востоке области – туман. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Улытауской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере области – гроза, днем на западе, севере области – гроза, шквал. Ночью и утром в центре области – туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на западе области, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20, на юге области временами 23 м/с. В центре, на юге, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере области – гроза, днем на западе, севере, юге области – гроза, шквал. Ночью и утром на юге области – туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на юге области, днем на юге, западе области 15-20, на юге области порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-западный, на западе, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. В Актау ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге, востоке области – гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Атырауской области временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем при грозе порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, юге, днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, в горных районах области – град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, временами 23 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза.

Днем в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге, в горных районах области – гроза, днем град. Ветер восточный с переходом на западный, при грозе порывы 15-20 м/с, вечером временами 25 м/с. В Алматы во второй половине дня ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер восточный с переходом на западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем временами ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный, временами порывы 15-20 м/с.

О том, какой будет погода по Казахстану 18, 19 и 20 мая 2024 года, можете узнать по ссылке.

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