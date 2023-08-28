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Законодательство РК

Единые кассовые чеки могут появиться в Казахстане

Казахстан МТИ чек Фото: Zakon.kz
Министерство торговли и интеграции работает над тем, чтобы по всей стране кассовые чеки в торговых точках были одного образца. Об этом в СЦК рассказал председатель Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что сейчас чеки и названия товаров прописываются по разному.

"Вы все ходите в магазины и видите, что бывает общая цена, бывает с названием торговой сети. Самое интересное, в каждой торговой сети разные названия. У кого-то будет написано "молоко", у кого-то "молоко 29% жирности", у кого-то "сүт", у кого-то "млк" или "мол". Кассовые чеки, которые печатаются у операторов фискальных данных, мы их скриним, смотрим, не можем все идеально посмотреть. Работаем над тем, чтобы во всех торговых точках были единые стандарты, единый кассовый чек. И тогда мы электронно увидим всю динамику снижения или повышения. Зеркально четко увидим".Айдар Абилдабеков

Однако это вопрос не одного дня. У каждого магазина уже есть купленные кассовые аппараты, которые невозможно поменять за один день, ведь это расходы.

"Программу не поменяешь, разные операторы, десятки, которые обслуживают торговые сети и точки. У каждого своя программа. Мы работаем планомерно в этом направлении".Айдар Абилдабеков

3 мая первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев сообщил, что лучше всего продукты покупать в крупных торговых сетях и обязательно требовать чек при оплате. По его словам, гражданам лучше покупать продукты в таких торговых точках, где есть контрольно-кассовые аппараты. Только так можно доказать факт завышения цен.

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