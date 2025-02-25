Председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков 25 февраля 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, как в Казахстане модернизируют старые торговые рынки, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что модернизацию надо завершить до конца года. На сегодня из 644 рынков в Казахстане модернизированы 156. На 2025 год запланирована модернизация 100 рынков, в том числе семи в Астане и 10 в Алматы.

"По информации акиматов и территориальных департаментов торговли, ведутся строительные работы по модернизации рынков, разрабатываются рабочие проекты, эскизные проекты и ПСД, согласовываются и утверждаются необходимые документы, проводится топосъемка, а также проводится другая работа", – сказал Айдар Абилдабеков.

Он подчеркнул, что модернизация, в первую очередь, предполагает создание благоприятных и безопасных условий не только для покупателей, но и для продавцов.

"С 1 января 2026 года планируется привлечение к административной ответственности владельцев торговых рынков, не обеспечивших модернизацию в установленные сроки в соответствии с законодательством об административных правонарушениях (подпункт 6 пункта 1 статьи 204-2 КОАП)", – рассказал глава комитета.

Модернизация рынков в стране началась 10 лет назад. В 2015 году были внесены поправки в закон о регулировании торговой деятельности, которые обязали владельцев открытых рынков-барахолок к 2020 году перевести их в здания из стекла и бетона. В последующем из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сроки были перенесены: для областей – до 2025 года, городов Астаны, Алматы и Шымкента – до 2023 года.

В связи с недостаточным контролем со стороны акиматов, а также из-за нехватки финансовых средств, пандемии модернизация рынков не была завершена в сроки. Она дважды переносились в 2018 и 2021 годах.

Ранее Айдар Абилдабеков рассказал, как в Казахстане борются с жадными посредниками при реализации картошки от фермеров до магазинов.