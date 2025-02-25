#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.89
527.03
5.71
Экономика и бизнес

Как в Казахстане модернизируют старые торговые рынки

Овощи, фрукты, продукты, базар, рынок , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 16:01 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков 25 февраля 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, как в Казахстане модернизируют старые торговые рынки, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что модернизацию надо завершить до конца года. На сегодня из 644 рынков в Казахстане модернизированы 156. На 2025 год запланирована модернизация 100 рынков, в том числе семи в Астане и 10 в Алматы.

"По информации акиматов и территориальных департаментов торговли, ведутся строительные работы по модернизации рынков, разрабатываются рабочие проекты, эскизные проекты и ПСД, согласовываются и утверждаются необходимые документы, проводится топосъемка, а также проводится другая работа", – сказал Айдар Абилдабеков.

Он подчеркнул, что модернизация, в первую очередь, предполагает создание благоприятных и безопасных условий не только для покупателей, но и для продавцов.

"С 1 января 2026 года планируется привлечение к административной ответственности владельцев торговых рынков, не обеспечивших модернизацию в установленные сроки в соответствии с законодательством об административных правонарушениях (подпункт 6 пункта 1 статьи 204-2 КОАП)", – рассказал глава комитета.

Модернизация рынков в стране началась 10 лет назад. В 2015 году были внесены поправки в закон о регулировании торговой деятельности, которые обязали владельцев открытых рынков-барахолок к 2020 году перевести их в здания из стекла и бетона. В последующем из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сроки были перенесены: для областей – до 2025 года, городов Астаны, Алматы и Шымкента – до 2023 года.

В связи с недостаточным контролем со стороны акиматов, а также из-за нехватки финансовых средств, пандемии модернизация рынков не была завершена в сроки. Она дважды переносились в 2018 и 2021 годах.

Ранее Айдар Абилдабеков рассказал, как в Казахстане борются с жадными посредниками при реализации картошки от фермеров до магазинов.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Для чего из резерва правительства выделено более 116 млрд тенге
Экономика и бизнес
09:21, Сегодня
Для чего из резерва правительства выделено более 116 млрд тенге
Запрет на импорт яиц могут снова ввести в Казахстане
Экономика и бизнес
11:28, 24 февраля 2025
Запрет на импорт яиц могут снова ввести в Казахстане
Фархат Сарсекеев возглавил АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
Экономика и бизнес
10:37, 24 февраля 2025
Фархат Сарсекеев возглавил АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: