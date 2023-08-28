Казахстан не будет подавать в суд на МАГАТЭ

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге сообщил, что Казахстан не будет подавать в суд на Международное агентство по атомной энергии, а поднимет вопрос отсутствия своего голоса в совете директоров организации, сообщает Zakon.kz.

В СМИ распространилась информация о том, что Казахстан будет судиться с МАГАТЭ из-за не представленности в руководящих органах МАГАТЭ.

"Казахстану впервые за всю историю агентства удалось кодифицировать список 17 стран, не входящих в региональные группы МАГАТЭ. И по сути, лишенных права быть избранными в руководящие органы МАГАТЭ. В данный список входят все страны ЦА, Израиль, Бахрейн, Камбоджа и другие. В этой связи Казахстан планирует внести в проект резолюции по решению этой проблемы на предстоящей сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. В оригинале статьи Bloomberg на английском языке заложен именно такой посыл, который был искажен в ходе перевода. Речь идет о консенсусной резолюции, а не судебном иске". Айбек Смадияров

Он добавил, что Казахстан совместно с заинтересованными странами и секретариатом МАГАТЭ ведет активную работу по регулированию данной проблематики и нахождению правового механизма, основанного на консенсусе всех участников организации.

"К тому же мы заручились солидной поддержкой, в том числе со стороны ядерной пятерки". Айбек Смадияров

18 апреля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принимал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

