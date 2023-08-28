Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан не будет подавать в суд на МАГАТЭ

Казахстан МАГАТЭ резолюция Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге сообщил, что Казахстан не будет подавать в суд на Международное агентство по атомной энергии, а поднимет вопрос отсутствия своего голоса в совете директоров организации, сообщает Zakon.kz.

В СМИ распространилась информация о том, что Казахстан будет судиться с МАГАТЭ из-за не представленности в руководящих органах МАГАТЭ. 

"Казахстану впервые за всю историю агентства удалось кодифицировать список 17 стран, не входящих в региональные группы МАГАТЭ. И по сути, лишенных права быть избранными в руководящие органы МАГАТЭ. В данный список входят все страны ЦА, Израиль, Бахрейн, Камбоджа и другие. В этой связи Казахстан планирует внести в проект резолюции по решению этой проблемы на предстоящей сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. В оригинале статьи Bloomberg на английском языке  заложен именно такой посыл, который был искажен в ходе перевода. Речь идет о консенсусной резолюции, а не судебном иске".Айбек Смадияров

Он добавил, что Казахстан совместно с заинтересованными странами и секретариатом МАГАТЭ ведет  активную работу по регулированию данной проблематики и нахождению правового механизма, основанного на консенсусе всех участников организации.

"К тому же мы заручились солидной поддержкой, в том числе со стороны ядерной пятерки".Айбек Смадияров

18 апреля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принимал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Читайте также

Казахстан сохранит запрет на вывоз угля автотранспортом

Как сильно подорожает уголь в Казахстане

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни лета

Жадра Жулмухаметова
МАГАТЭ МИД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
В Казахстане изменились правила назначения директоров и учителей школ
В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления