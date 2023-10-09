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Признают ли ХАМАС террористической организацией в Казахстане

Признают ли ХАМАС террористической организацией в Казахстане Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 9 октября ответил на вопрос, признает ли Казахстан палестинскую организацию ХАМАС террористической, сообщает Zakon.kz.

Этот вопрос, по словам представителя МИД, должен решить соответствующий орган, а именно Генеральная прокуратура РК.

"На почве обострения палестино-израильского конфликта, повлекшего жертвы среди мирного населения, призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем, и призываем не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом".Айбек Смадияров

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

На сегодня на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В вузах Израиля обучаются пять студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля – всего 112 человек.

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