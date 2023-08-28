Зачем Казахстану безвиз с Сан-Марино, объяснили в МИД РК

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на вопрос журналистов, зачем казахстанские дипломаты добиваются безвиза с Сан-Марино, государством с населением около 33 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Сан-Марино находится внутри территории Италии и не имеет собственного аэропорта. Попасть в страну возможно только через шенгенскую зону. Сейчас прорабатывается Соглашение между правительствами Казахстана и Сан-Марино о взаимном освобождении от визовых требований. Соглашение еще не подписано.

"Представим, одна сторона приходит к другой на переговоры о введении безвизового режима или облегчение визового режима. Когда другая сторона спрашивает, какой у вас багаж, со сколькими государствами безвизовый режим, количество стран играет в пользу. Мы сейчас работает над тем, чтобы увеличить количество стран, с которыми мы ввели безвизовый режим. В будущем это нам облегчит работу с другими странами. Несмотря на то чтобы выборочно подходит, мы работаем практически со всеми странами. Это уровень доверия к нашей стране и паспорту". Айбек Смадияров

В конце июля правительство Казахстана утвердило соглашение о безвизе с Китаем. Он заработает, когда страны заврешат внутригосударственные процедуры.