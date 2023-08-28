Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Зачем Казахстану безвиз с Сан-Марино, объяснили в МИД РК

Казахстан МИД РК Сан-Марино Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на вопрос журналистов, зачем казахстанские дипломаты добиваются безвиза с Сан-Марино, государством с населением около 33 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Сан-Марино находится внутри территории Италии и не имеет собственного аэропорта. Попасть в страну возможно только через шенгенскую зону. Сейчас прорабатывается Соглашение между правительствами  Казахстана и Сан-Марино о взаимном освобождении от визовых требований. Соглашение еще не подписано. 

"Представим, одна сторона приходит к другой на переговоры о введении безвизового режима или облегчение визового режима. Когда другая сторона спрашивает, какой у вас багаж, со сколькими государствами безвизовый режим, количество стран играет в пользу. Мы сейчас работает над тем, чтобы увеличить количество стран, с которыми мы ввели безвизовый режим. В будущем это нам облегчит работу с другими странами. Несмотря на то чтобы выборочно подходит, мы работаем практически со всеми странами. Это уровень доверия к нашей стране и паспорту".Айбек Смадияров

В конце июля правительство Казахстана утвердило соглашение о безвизе с Китаем. Он заработает, когда страны заврешат внутригосударственные процедуры.

Читайте также

Итоги дня: учебная разгрузка, фруктовое безумие, подорожание угля

Токаеву доложили о нейтрализации террористической группы в Казахстане

На жалобы кыргызстанцев, приехавших в Алматы на ЧМ, отреагировали в Казахстанской федерации армрестлинга

Жадра Жулмухаметова
МИД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления