Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

МИД Казахстана: Безвиз с Вьетнамом заработает в ближайшее время

Казахстан Вьетнам МИД Фото: pixabay
На пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров 25 декабря 2023 года рассказал, что безвиз между Казахстаном и Вьетнамом заработает в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

По его словам, нужно завершить необходимые процедуры.

"С Вьетнамом безвизовый режим вступит (в силу. – Прим. ред.) в ближайшее время, когда стороны завершат все необходимые процедуры".Айбек Смадияров

О том, что Казахстан и Вьетнам планируют ввести безвизовый режим, стало известно 15 июня 2023 года.

"Граждане государства одной стороны, владельцы действительных национальных паспортов, срок действия которых должен быть не менее 6 месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода 180 календарных дней", – говорилось в тексте соглашения между правительствами Казахстана и Вьетнама об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.

Материал по теме

Безвиз и инвестиции: какие документы подписали в рамках визита Токаева во Вьетнам

С 20 по 22 августа Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга посетил Ханой с официальным визитом. По итогам визита президента Казахстана во Вьетнам было опубликовано совместное коммюнике. С ним можете ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Сильные осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане
Сильные осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцы нашли место, где можно снять продолжение "Игры престолов"
Казахстанцы нашли место, где можно снять продолжение "Игры престолов"
Жадра Жулмухаметова
МИД РК Вьетнам Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
Киркоров
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: