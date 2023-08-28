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На жалобы кыргызстанцев, приехавших в Алматы на ЧМ, отреагировали в Казахстанской федерации армрестлинга

На жалобы кыргызстанцев, приехавших в Алматы на ЧМ, отреагировали в Казахстанской федерации армрестлинга Фото: unsplash
Казахстанская федерация армрестлинга прокомментировала ситуацию касательно проживания спортсменов на период Чемпионата мира в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным федерации, в 44-ом Чемпионате мира по армрестлингу и 25-ом Чемпионате мира по пара-армрестлингу принимают участие более 1200 спортсменов из 52 стран.

"Все участвующие команды размещены в соответствующих условиях. По факту приезда команды из Кыргызстана на Чемпионат мира Казахстанская федерация армрестлинга отмечает, что некоторые игроки данной команды приехали без предварительной заявки и бронирования отелей", – говорится в комментарии Казахстанской федерации армрестлинга, распространенном 28 августа 2023 года.

Как отметили в федерации, для проживания команде из Кыргызстана было предложено несколько вариантов размещения.

"Участниками было выбрано размещение по наименьшей цене – в хостеле. По прибытию команда изъявила желание поменять место размещения, организаторами были предприняты меры по смене нового хостела – в Traveler Hostel".Пресс-служба Казахстанской федерации армрестлинга

Президент федерации Марат Асаинов подчеркнул, что сумма сбора в размере 120 евро является недостоверной.

"Положение о проведении 44-го Чемпионата мира по армрестлингу и 25-го Чемпионата мира по пара-армрестлингу, а также сроках подачи заявок спортсменов и бронирования отеля с 25 июня по 15 августа текущего года была опубликована на сайте Всемирной федерации армрестлинга (WAF) в начале 2023 года. Организатором данного мероприятия является Казахстанская федерация армрестлинга".Пресс-служба Казахстанской федерации армрестлинга

На прошлой неделе в соцсетях появилась информация, что родители спортсменов из Кыргызстана, которые приехали в Алматы на Чемпионат мира по армрестлингу, пожаловались на условия проживания. По их словам, несмотря на то, что с каждого спортсмена организаторы ЧМ якобы собрали по 120 евро за проживание в гостинице за четыре ночи, их поселили в хостеле. Родители попросили организаторов спортивного мероприятия объяснить ситуацию.

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Динара Халдарова
Алматы Казахстан Кыргызстан
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