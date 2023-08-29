Наблюдение в школах, новые видеожетоны у полиции – глава МВД отчитался перед Смаиловым

Премьер-министру РК Алихану Смаилову в преддверии нового учебного года отчитались о работе по обеспечению безопасности школ. В МВД рассказали о тревожных кнопках и видеооборудовании, установленных в учебных заведениях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба премьера, ему был продемонстрирован вывод записей с видеокамер и сигналов с тревожных кнопок в школах в ЦОУ и дежурные части полиции.



"В настоящее время данными мерами охвачены 3654 школы, при этом видеонаблюдение ведется в 7600 учебных заведениях. Работа по их подключению продолжается", – говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: primeminister.kz

О видеонаблюдение по принципу "коврового покрытия" на улицах и в общественных местах городов республики рассказал глава ведомства Марат Ахметжанов. По его данным, с помощью камер, выведенных ЦОУ полиции, с начала года раскрыты 6 тыс. преступлений, пресечены 2,7 млн нарушений ПДД, а также 312 тыс. других административных правонарушений. В целом, благодаря этому уровень преступности по стране в текущем году снизился на 17%.

Фото: primeminister.kz

Как было отмечено, с помощью видеонаблюдения в ОВД, а здесь всего установлены 18 тыс. камер, на контроле поведение как самих сотрудников, так и других участников рабочего процесса. Аналогичная работа ведется в учреждениях УИС. Так, в 52 колониях установлены 22 тыс. видеокамер. Изображения выведены в ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, глава правительства оценил работу новых видеожетонов, приобретенных в рамках проекта "Цифровой полицейский".

Устройство транслирует видео в режиме реального времени с выводом на рабочие места руководителей и других проверяющих. Программа, установленная на видеожетонах, не позволяет сотруднику полиции самостоятельно удалять видеозаписи, отключать устройство или скрывать свое местоположение.

Премьер-министру также рассказали об особенностях работы системы "Қорғау", которая помогает полиции обнаруживать нарушителей Правил дорожного движения.

Фото: primeminister.kz

Программа, анализируя данные с уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя. Это может быть как злостный нарушитель ПДД, так и автолюбитель, управляющий машиной на большой скорости.



Наряду с этим Алихан Смаилов ознакомился с реализацией мер по усилению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, результатами работы по оказанию госуслуг в области миграции и проектом CyberPol по противодействию интернет-мошенничеству.

Фото: primeminister.kz

Также были рассмотрены результаты автоматизации кадровых процессов, актуальные вопросы оперативно-служебной деятельности, охраны общественного порядка и профилактики правонарушений в целом.–