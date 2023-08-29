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Нефть Казахстана питает "топливное сердце" Берлина

Руководство КМГ посетило НПЗ Raffinerie в Германии Фото: АО НК "КазМунайГаз"
27-28 августа делегация АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) по приглашению немецкой стороны совершила рабочий визит в Германию, где посетила нефтеперерабатывающий завод PCK (Petrolchemie und Kraftstoffe AG) Raffinerie в городе Шведт.

Годовая мощность завода НПЗ PCK Raffinerie, обеспечивающего 90% потребностей Берлина и федеральной земли Бранденбург в бензине, дизельном, печном и авиационном топливе, составляет свыше 11 миллионов тонн сырой нефти. По технико-экономическим показателям предприятие является одним из лучших в Европе. В 2022 году правительство Германии обратилось к Казахстану с просьбой о поставке на предприятие казахстанской нефти.

Кроме того, председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев встретился в Берлине с парламентским статс-секретарем Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а также с министром экономики и энергетики Федеральной земли Бранденбург Йоргом Штайнбахом. В ходе бесед были обсуждены вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли, а также упреждения санкционных рисков в условиях текущего роста глобальной напряженности.

Руководство КМГ посетило НПЗ Raffinerie в Германии

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

"Только за период с февраля по июль текущего года наша страна поставила в Германию по нефтепроводу Дружба 390 тыс. тонн. нефти. В июне этого года в рамках визита Президента ФРГ господина Франк-Вальтера Штайнмаера в Казахстан КазМунайГаз и Rosneft Deutschland (управляющая компания завода) подписали контракт о поставках сырой нефти. Хочу с удовлетворением отметить, что контрактные обязательства активно претворяются в жизнь. И согласно нашим планам общий объем поставок в Германию в 2023 году составит не менее 890 тыс. тонн".Магзум Мирзагалиев

Также в рамках переговоров глава КМГ поблагодарил немецкую сторону за дружественный приём и выразил намерение казахстанской стороны расширять сотрудничество.

В свою очередь, официальные лица ФРГ подчеркнули, что рады укреплению взаимодействия с Казахстаном в нефтегазовом секторе, подтвердив свою заинтересованность в увеличении объемов поставок казахстанской нефти и из ресурсов других казахстанских нефтяных компаний.

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