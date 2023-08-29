МТИ обратилось к казахстанским экспортерам березовой древесины из-за расследования в ЕС

29 августа 2023 года на сайте Министерства торговли и интеграции РК опубликовали обращение к казахстанским производителям, экспортерам березовой древесины в страны Европейского союза, сообщает Zakon.kz.

Обращение МТИ РК связано с "началом антидемпингового расследования Европейской комиссией по поставкам в ЕС древесины из Казахстана и Турции, вероятно имеющей российское происхождение".

"Антидемпинговые, или специальные защитные меры, принимаются государствами для защиты своих экономических интересов от демпингового, субсидируемого или возросшего импорта со стороны третьих стран. В частности, действующая на сегодня в ЕС антидемпинговая мера в отношении березовой фанеры, происходящей из РФ, установлена постановлением Европейской комиссии еще в 2021 году. Тогда Европейская комиссия провела антидемпинговое расследование в отношении поставок березовой фанеры российского происхождения, итогом которого стал ввод антидемпинговой пошлины в размере от 14,4% до 15,8%, в зависимости от производителя", – следует из обращения.

В Минторговли уточнили, что 22 августа 2023 года по данному товару Европейской комиссией начато новое расследование, основанием для которого послужило увеличение объема импорта в ЕС березовой фанеры из Казахстана и Турции, вероятно имеющей российское происхождение.

"На данном этапе, согласно процедурам, до 28 сентября 2023 года казахстанским производителям березовой фанеры необходимо сотрудничать и представлять запрашиваемую информацию в Европейскую комиссию. Непредставление данных и уклонение от участия в расследовании казахстанских компаний может привести к тому, что к поставкам березовой фанеры казахстанского происхождения будет применена самая высокая из действующих антидемпинговых пошлин, на уровне 15,8%. Такая же мера будет распространена на товары казахстанского производства при импорте из Республики Казахстан в ЕС в случае, если Европейская комиссия подтвердит обход действующей антидемпинговой меры на российскую березовую фанеру". Пресс-служба МТИ РК

В ведомстве подчеркнули, что "компании-экспортеры, кто в рамках расследования докажут, что не участвуют в обходе мер, смогут продолжать беспрепятственно поставлять фанеру в ЕС".

Министерство торговли и интеграции РК, как уполномоченный орган экспортирующей стороны, направило уведомление в Европейскую комиссию о готовности сотрудничать по данному расследованию". Пресс-служба МТИ РК

В Минторговли заверили, что организуют для казахстанских производителей березовой фанеры семинары касательно процедур расследования, предоставят необходимые консультации и перенаправят производителям все материалы, полученные от Европейской комиссии (уведомление о начале расследования, заявление европейских производителей, вопросники для экспортеров и другое).

"В частности, первый семинар для экспортеров и заинтересованных лиц на площадке МТИ с участием экспертов и юридических консультантов в области защитных мер Европейского союза состоится 29 августа 2023 года. За подробностями и консультациями просим обращаться в управление защитных мер МТИ РК по Астане (+7 7172 74 29 86)", – добавили в пресс-службе МТИ РК.

Материал по теме США ввели санкции против компании из Казахстана из-за КНДР

17 августа 2023 года стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении трех юридических лиц, зарегистрированных в Казахстане, Словакии и России. Речь идет о компаниях "Верус" (Россия), Defense Engineering Limited Liability Partnership (Казахстан) и Versor S.R.O. (Словакия). Эти компании подозревают в обходе санкций при сделках по продаже оружия между Россией и КНДР.

Материал по теме В Миннацэкономики сделали заявление о внесении казахстанской компании в санкционный список США

В Министерстве национальной экономики Казахстана подтвердили, что компания Defence Engineering действительно внесена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в санкционный cписок SDN. По данным ведомства, предприятие зарегистрировано в Астане, и на сегодня оно неактивное – деятельность компании приостановлена с 14 февраля 2021 года.