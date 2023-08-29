ПРАВМЕДИА: законодательное обеспечение конституционной реформы 2022 года
Фото: elbasylibrary.gov.kz
Специально ко Дню Конституции смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Законодательное обеспечение конституционной реформы 2022 года".
Мы обсудим следующие вопросы:
- Основной закон как источник национального единства, объединяющий граждан вокруг общих ценностей, принципов и идеалов.
- Конституция РК, ее отличие от других законов.
- Конституционная реформа 2022 года (ретроспектива, обеспечение).
- Знание положений Конституции важно для каждого гражданина.
- Институт парламентаризма и содействие законодательной инициативы депутатов.
Ведущий: Алмас Канатов, к.ю.н., исполнительный директор РГП на ПХВ "Института парламентаризма".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript