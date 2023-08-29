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Законодательство РК

ПРАВМЕДИА: законодательное обеспечение конституционной реформы 2022 года

ПРАВМЕДИА: законодательное обеспечение конституционной реформы 2022 года Фото: elbasylibrary.gov.kz
Специально ко Дню Конституции смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Законодательное обеспечение конституционной реформы 2022 года".

Мы обсудим следующие вопросы:

  • Основной закон как источник национального единства, объединяющий граждан вокруг общих ценностей, принципов и идеалов.
  • Конституция РК, ее отличие от других законов.
  • Конституционная реформа 2022 года (ретроспектива, обеспечение).
  • Знание положений Конституции важно для каждого гражданина.
  • Институт парламентаризма и содействие законодательной инициативы депутатов.

Ведущий: Алмас Канатов, к.ю.н., исполнительный директор РГП на ПХВ "Института парламентаризма".


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