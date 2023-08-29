Проблемы домохозяйств Казахстана обсудили в Алматы

В Алматы состоялся круглый стол "Основные тренды в благосостоянии домохозяйств Казахстана". Его провел ОФ "Международный институт социологии и политики". На встрече представили результаты второго этапа комплексного исследования "Эталонное домохозяйство 2030".

По словам директора фонда Андрея Хан, первый этап проекта был завершен осенью прошлого года. Результатом стало получение данных о состоянии и основных тенденциях в развитии домохозяйств, а также анализ проблем в формировании их доходов и расходов. После оценки разработаны сценарии по форсированному повышению уровня жизни с учетом возможностей экономики и системы управления государства.



В рамках второго этапа эксперты представили свои аналитические доклады, посвященные проблемам и вопросам динамики доходов и уровню жизни домохозяйств, инфраструктурному кризису и его влиянию на жизнь граждан. Также предложены меры по развитию экономики в сфере налогообложения, инвестиций, торговли и т. п.

"Эти исследования носят практический характер и содержат в себе ряд готовых рекомендаций, которые можно применить на уровне законодательных изменений. В целом, говоря об экономике, часто оперируют макроэкономическими показателями, а домохозяйства не берут во внимание. Между тем необходимо понимать, как на них отражается та или иная ситуация, чтобы правильно выстраивать экономическую политику". Директор Международного института социологии и политики Андрей Хан

Известный политолог Марат Шибутов, в своем выступлении отметил, что долгосрочная стратегия домохозяйства состоит из 5 основных акторов – работа, жилье, безопасность, инфраструктура, социальная сфера. Если не брать работу, то 4 остальных фактора крайне сильно зависят от государства и его способности проводить в реальность свою политику. При этом спикер отмечает проблемы государственного планирования – в 2021 году государственные программы сменились 10 национальными проектами, уже 2 из них утратили силу. Несмотря на то, что реализовывалось около 295 государственных программ, ни одного отчета по ним в полном виде нельзя найти, а большинство программ не выполнены.





"Важным показателем проблем в госпланировании является инфраструктурный кризис, который начался после отмены в 2018 году программы "Тариф в обмен на инвестиции". Тяга к дешевому популизму заставила снизить тарифы и меньше тратить на ремонт инфраструктуры, в результате чего износ в энергетике повысился с 35 до 75% и в 2022-2023 годах Казахстан охватила серия аварий в коммунальной сфере. Фактически несмотря на доступность всех данных, прогнозировать проблемы чиновники не смогли. Теперь под ударом в этот отопительный сезон находится как минимум 720 тысяч человек, живущие в городах с аварийными ТЭЦ… Ценность активов и доступность работы будет скоро зависеть от состояния инфраструктуры города. Соответственно, будет феномен инфраструктурной миграции, который возможно повторит ситуацию 90-х годов, что существенно усилит расслоение граждан и введет в оборот понятие "топливной бедности". Домохозяйствам надо будет перестраивать свою стратегию жизни на ближайшие годы". Марат Шибутов

Также на круглом столе были заслушаны доклады от Степана Шрамко, посвященные исследованию доходов и уровня жизни домохозяйств, Натальи Малярчук которая рассказала о системных мерах развития экономики и другие

После завершения докладов состоялась оживленная дискуссия. Как отметили организаторы круглого стола в будущем планируется подготовка Национального доклада о состоянии домохозяйств, который не только обобщит основные данные о состоянии домохозяйств, но и расскажет о факторах, формирующих их благосостояние, и предложит меры по его повышению.