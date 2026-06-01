В Алматы открыт уникальный Центр развития и творчества для детей и молодежи

В микрорайоне Саялы Алатауского района завершено строительство современного Центра развития и творчества для детей и молодежи "Жігер".

Новый объект, построенный компанией BI Engineering & Construction, начнет работу уже этим летом и войдет в число крупнейших площадок дополнительного образования в городе. Центр станет важным социальным объектом для жителей Алатауского района, предоставив детям и подросткам широкий выбор образовательных, спортивных и творческих направлений рядом с домом.

Фото: BI Engineering & Construction

Трехэтажный центр общей площадью более 10 тысяч квадратных метров рассчитан на 1350 посещений в две смены. Здесь дети и подростки смогут получать новые знания, развивать творческие способности, заниматься спортом и осваивать современные технологии рядом с домом.

Фото: BI Engineering & Construction

В центре созданы условия для всестороннего развития подрастающего поколения. Для спортивных занятий оборудованы 25-метровый бассейн, терапевтический бассейн, залы бокса и единоборств. Творческие направления включают музыкальные и хореографические студии, классы изобразительного искусства, дизайна одежды, скульптуры и кулинарии. Научно-технический блок представлен кабинетами 3D-моделирования, электроники и радиосвязи, лабораториями, мастерскими FABLAB и площадками для изучения возобновляемых источников энергии. Также в центре будут работать планетарий, творческие мастерские и специализированные лаборатории.

Фото: BI Engineering & Construction

Особое внимание уделено инклюзивности и созданию доступной образовательной среды. В здании предусмотрены сенсорная комната, кабинеты лечебной физкультуры и другие пространства, позволяющие детям с разными потребностями комфортно обучаться и развиваться.

Фото: BI Engineering & Construction

Прилегающая территория полностью благоустроена, а после запуска центра будет создано 70 постоянных рабочих мест.

По словам руководителя проекта Диаса Тунгишбекова, новый центр станет важной точкой притяжения для детей и молодежи всего района.

"Для нас было важно построить объект, который будет востребован многие годы. Это место, где дети смогут проводить время с пользой, получать новые навыки, общаться со сверстниками и пробовать себя в самых разных направлениях – от робототехники до искусства и спорта. Уверен, что центр станет настоящей точкой притяжения для всего района", – отметил Диас Тунгишбеков.

Открытие центра станет значимым шагом в развитии социальной инфраструктуры Алатауского района и позволит тысячам детей и подростков получать качественное дополнительное образование в современных и комфортных условиях.