#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Алматы открыт уникальный Центр развития и творчества для детей и молодежи

новый детский центр в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 17:57 Фото: BI Engineering & Construction
В микрорайоне Саялы Алатауского района завершено строительство современного Центра развития и творчества для детей и молодежи "Жігер".

Новый объект, построенный компанией BI Engineering & Construction, начнет работу уже этим летом и войдет в число крупнейших площадок дополнительного образования в городе. Центр станет важным социальным объектом для жителей Алатауского района, предоставив детям и подросткам широкий выбор образовательных, спортивных и творческих направлений рядом с домом.

новый детский центр в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 17:57

Фото: BI Engineering & Construction

Трехэтажный центр общей площадью более 10 тысяч квадратных метров рассчитан на 1350 посещений в две смены. Здесь дети и подростки смогут получать новые знания, развивать творческие способности, заниматься спортом и осваивать современные технологии рядом с домом.

новый детский центр в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 17:57

Фото: BI Engineering & Construction

В центре созданы условия для всестороннего развития подрастающего поколения. Для спортивных занятий оборудованы 25-метровый бассейн, терапевтический бассейн, залы бокса и единоборств. Творческие направления включают музыкальные и хореографические студии, классы изобразительного искусства, дизайна одежды, скульптуры и кулинарии. Научно-технический блок представлен кабинетами 3D-моделирования, электроники и радиосвязи, лабораториями, мастерскими FABLAB и площадками для изучения возобновляемых источников энергии. Также в центре будут работать планетарий, творческие мастерские и специализированные лаборатории.

новый детский центр в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 17:57

Фото: BI Engineering & Construction

Особое внимание уделено инклюзивности и созданию доступной образовательной среды. В здании предусмотрены сенсорная комната, кабинеты лечебной физкультуры и другие пространства, позволяющие детям с разными потребностями комфортно обучаться и развиваться.

новый детский центр в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 17:57

Фото: BI Engineering & Construction

Прилегающая территория полностью благоустроена, а после запуска центра будет создано 70 постоянных рабочих мест.

По словам руководителя проекта Диаса Тунгишбекова, новый центр станет важной точкой притяжения для детей и молодежи всего района.

"Для нас было важно построить объект, который будет востребован многие годы. Это место, где дети смогут проводить время с пользой, получать новые навыки, общаться со сверстниками и пробовать себя в самых разных направлениях – от робототехники до искусства и спорта. Уверен, что центр станет настоящей точкой притяжения для всего района", – отметил Диас Тунгишбеков.

Открытие центра станет значимым шагом в развитии социальной инфраструктуры Алатауского района и позволит тысячам детей и подростков получать качественное дополнительное образование в современных и комфортных условиях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматы открыли новый Центр инновационного творчества
17:47, 29 августа 2023
В Алматы открыли новый Центр инновационного творчества
Центр инновационного творчества для молодежи
11:47, 11 июля 2025
В Жетысуском районе построят Центр инновационного творчества для молодежи
Центр развития «Шабыт»
12:09, 25 марта 2025
Современный Центр развития "Шабыт" для 2 500 детей открылся в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба КТФ
18:40, Сегодня
Зангар Нурланулы без проблем вышел в третий круг "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
18:18, Сегодня
"Выйдем с боевым настроем": в Литве готовы сыграть против "Кайрата" в Лиге чемпионов
Собослаи попал в заявку Венгрии на матч с Казахстаном
17:45, Сегодня
Доминик Собослаи из "Ливерпуля" может сыграть с Казахстаном в товарищеском матче
Зейнолла Идрисов
17:25, Сегодня
Итоги Кубка вызова: как выступили гимнасты Казахстана в Словении
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: