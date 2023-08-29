О плановом обновлении портала КГД МФ предупредили налогоплательщиков
Фото: Комитет государственных доходов
29 августа в период с 20:00 по 21:00 портал будет недоступен. Пользователям принесли извинения за временные неудобства, передает Zakon.kz.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан уведомил налогоплательщиков о том, что в период с 20:00 по 21:00 29 августа будет проводиться плановое обновление, в связи с чем портал КГД МФ будет недоступен.
"Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня Конституции в стране, Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан 30 августа.
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