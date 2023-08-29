Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

О плановом обновлении портала КГД МФ предупредили налогоплательщиков

Обновление Фото: Комитет государственных доходов
29 августа в период с 20:00 по 21:00 портал будет недоступен. Пользователям принесли извинения за временные неудобства, передает Zakon.kz.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан уведомил налогоплательщиков о том, что в период с 20:00 по 21:00 29 августа будет проводиться плановое обновление, в связи с чем портал КГД МФ будет недоступен.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – добавили в комитете.

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня Конституции в стране, Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан 30 августа.

Читайте также

Итоги дня: судьба разгромленного Promenade, запрет на ввоз "праворулек" и дело о захвате заложников

Недостаточно для качественной жизни: в МТСЗН высказались о зарплатах в 85 тыс. тенге

В Алматы открыли новый Центр инновационного творчества

Ирина Мишура
Комитет государственных доходов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления