172 казахстанцам присудили стипендию "Болашак"
Фото: akorda.kz
Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира, передает Zakon.kz.
Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.
Решением Республиканской комиссии международная стипендия "Болашак" присуждена 172 казахстанцам. Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.
60% стипендиатов пройдут обучение по естественно-техническому блоку, оставшиеся 40% - по общественно-гуманитарному блоку.
По итогам заседания государственный советник дал ряд конкретных поручений.
Ранее сообщалось, что более 180 казахстанцев получат стипендию "Болашак".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript