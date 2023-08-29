172 казахстанцам присудили стипендию "Болашак"

Фото: akorda.kz

Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира, передает Zakon.kz.

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