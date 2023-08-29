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172 казахстанцам присудили стипендию "Болашак"

Заседание Фото: akorda.kz
Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира, передает Zakon.kz.

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Решением Республиканской комиссии международная стипендия "Болашак" присуждена 172 казахстанцам. Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

60% стипендиатов пройдут обучение по естественно-техническому блоку, оставшиеся 40% - по общественно-гуманитарному блоку.

По итогам заседания государственный советник дал ряд конкретных поручений.

Ранее сообщалось, что более 180 казахстанцев получат стипендию "Болашак".

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