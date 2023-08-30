Почти 50 тысяч вейпов уничтожили в Жамбылской области

Сотрудники агентства по финансовому мониторингу Жамбылской области изъяли и уничтожили порядка 50 тысяч электронных устройств для курения. Это третий подобный случай за год в регионе, сообщает Zakon.kz.

Устройства для курения на 171 миллион тенге изъяли и уничтожили сотрудники агентства по финмониторингу Жамылской области. Это примерно 50 тысяч вейпов. Об этом сообщает AlmatyTV.

"В общей сложности уничтожено более 49,5 тысячи вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге. В рамках борьбы с незаконными ввозом и оборотом вейпов в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе проводит соответствующие мероприятия, по результатам которых только в Жамбылской области в текущем году выявлено 3 аналогичных факта". Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК

Как уточнили в ведомстве, это третий случай за текущий год. Количество изъятых вейпов составило – 175 тысяч штук на сумму около 350 млн тенге.

Ранее стало известно, что вейпы весом 155,8 тонны стоимостью 6,1 миллиардов тенге изъяли таможенники на посту "Алаколь" на границе с Китаем. Стоит отметить, что еще в начале мая депутат Мажилиса Нургуль Тау на заседании палаты потребовала ввести запрет подажу вейпов в Казахстане.