Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Почти 50 тысяч вейпов уничтожили в Жамбылской области

Почти 50 тысяч вейпов уничтожили в Жамбылской области Фото: pixabay
Сотрудники агентства по финансовому мониторингу Жамбылской области изъяли и уничтожили порядка 50 тысяч электронных устройств для курения. Это третий подобный случай за год в регионе, сообщает Zakon.kz.

Устройства для курения на 171 миллион тенге изъяли и уничтожили сотрудники агентства по финмониторингу Жамылской области. Это примерно 50 тысяч вейпов. Об этом сообщает AlmatyTV.

"В общей сложности уничтожено более 49,5 тысячи вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге. В рамках борьбы с незаконными ввозом и оборотом вейпов в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе проводит соответствующие мероприятия, по результатам которых только в Жамбылской области в текущем году выявлено 3 аналогичных факта". Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК

Как уточнили в ведомстве, это третий случай за текущий год. Количество изъятых вейпов составило – 175 тысяч штук на сумму около 350 млн тенге.

Ранее стало известно, что вейпы весом 155,8 тонны стоимостью 6,1 миллиардов тенге изъяли таможенники на посту "Алаколь" на границе с Китаем. Стоит отметить, что еще в начале мая депутат Мажилиса Нургуль Тау на заседании палаты потребовала ввести запрет подажу вейпов в Казахстане.

Читайте также

Более 130 полицейских в Алматинской области наградили медалями и грамотами

В Алматы курсанты военного вуза приняли присягу

Нурлан Жакупов: "Казатомпром" – предмет нашей гордости

Мария Мельникова
АФМ РК Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления