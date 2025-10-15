Более 180 тысяч вейпов уничтожили в Алматы на глазах у полиции и молодежи

На специализированном полигоне в Алматы уничтожили более 180 тысяч электронных сигарет (вейпов), изъятых в рамках уголовных дел, расследованных городским Департаментом экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятие состоялось с участием представителей государственных и правоохранительных органов, а также молодежных организаций города.

Фото: пресс-служба ДЭР по Алматы

Также отмечено, что уничтожение запрещенной продукции проводится в целях защиты здоровья граждан, особенно несовершеннолетних.

21 июля 2025 года казахстанцам и предпринимателям напомнили о важном изменении в законодательстве – о запрете на ввоз, производство и продажу вейпов.