Более 180 тысяч вейпов уничтожили в Алматы на глазах у полиции и молодежи
Фото: пресс-служба ДЭР по Алматы
На специализированном полигоне в Алматы уничтожили более 180 тысяч электронных сигарет (вейпов), изъятых в рамках уголовных дел, расследованных городским Департаментом экономических расследований, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что мероприятие состоялось с участием представителей государственных и правоохранительных органов, а также молодежных организаций города.
Фото: пресс-служба ДЭР по Алматы
Фото: пресс-служба ДЭР по Алматы
Также отмечено, что уничтожение запрещенной продукции проводится в целях защиты здоровья граждан, особенно несовершеннолетних.
