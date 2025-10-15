#АЭС в Казахстане
События

Более 180 тысяч вейпов уничтожили в Алматы на глазах у полиции и молодежи

техника, коробки, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 19:08 Фото: пресс-служба ДЭР по Алматы
На специализированном полигоне в Алматы уничтожили более 180 тысяч электронных сигарет (вейпов), изъятых в рамках уголовных дел, расследованных городским Департаментом экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятие состоялось с участием представителей государственных и правоохранительных органов, а также молодежных организаций города.

Фото: пресс-служба ДЭР по Алматы

Фото: пресс-служба ДЭР по Алматы

Также отмечено, что уничтожение запрещенной продукции проводится в целях защиты здоровья граждан, особенно несовершеннолетних.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 19:08
Генпрокуратура Казахстана сделала важное разъяснение по вейпам

21 июля 2025 года казахстанцам и предпринимателям напомнили о важном изменении в законодательстве – о запрете на ввоз, производство и продажу вейпов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
