Конфискованные вейпы на 171 млн тенге уничтожили в Жамбылской области

По решению суда департамент АФМ по Жамбылской области уничтожил партию конфискованных вейпов общей стоимостью более 171 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ РК 29 августа, общее количество уничтоженных устройств превысило 49,5 тысячи штук.

"В рамках борьбы с незаконным ввозом на территорию Республики Казахстан и оборотом вейпов Агентство по финансовому мониторингу постоянно проводит соответствующие мероприятия, по результатам которых только в Жамбылской области в текущем году выявлено три аналогичных факта. Общее количество изъятых вейпов составило почти 175 тысяч штук на сумму около 350 млн тенге", – сообщили в ведомстве.

Оставшиеся партии конфискованных вейпов уничтожат после того, как суды вынесут соответствующие приговоры.

В конце июля стало известно, что в Казахстане планируют ввести полный запрет на продажу вейпов.