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Что даст казахстанцам безвиз с Китаем, рассказал Ашимбаев

Что даст Казахстану безвиз с Китаем, рассказал Ашимбаев Фото: gov.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался о безвизовом режиме с КНР, который начал действовать с 10 ноября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев заверил, что любые международные соглашения, которые подписывает Казахстан, соответствуют национальным интересам. Это касается и безвизового режима с КНР.

"Это соглашение создает условия для беспрепятственного передвижения прежде всего наших граждан, для развития бизнеса. И я думаю, что в этом направлении какие-то позитивные результаты будут. Будут приезжать с целью бизнеса, с туристическими целями китайские граждане, и это взаимный процесс в рамках международной парадигмы отношений. Я думаю, это соглашение даст положительные результаты", – заявил спикер Сената.

10 ноября политолог Адиль Каукенов назвал плюсы безвизового режима с Китаем. Он отметил, что казахстанско-китайское сотрудничество очень обширно: оно затрагивает практически все сферы экономики, и это видно даже по цифрам товарооборота.

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