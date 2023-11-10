Что даст казахстанцам безвиз с Китаем, рассказал Ашимбаев

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался о безвизовом режиме с КНР, который начал действовать с 10 ноября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев заверил, что любые международные соглашения, которые подписывает Казахстан, соответствуют национальным интересам. Это касается и безвизового режима с КНР.



"Это соглашение создает условия для беспрепятственного передвижения прежде всего наших граждан, для развития бизнеса. И я думаю, что в этом направлении какие-то позитивные результаты будут. Будут приезжать с целью бизнеса, с туристическими целями китайские граждане, и это взаимный процесс в рамках международной парадигмы отношений. Я думаю, это соглашение даст положительные результаты", – заявил спикер Сената.

10 ноября политолог Адиль Каукенов назвал плюсы безвизового режима с Китаем. Он отметил, что казахстанско-китайское сотрудничество очень обширно: оно затрагивает практически все сферы экономики, и это видно даже по цифрам товарооборота.