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Как в Алматы отпразднуют День города

Как в Алматы отпразднуют День города Фото: Zakon.kz
В течение целого месяца, начиная с 25 августа до конца сентября, в честь дня рождения Алматы, в городе пройдет более 30 мероприятий разного масштаба и направленности, сообщает Zakon.kz.

Празднование начнется с этнокультурного фестиваля "Ұлы дала – көшпенділер әлемі", который пройдет в Алматы 2-3 сентября в археологическом парке "Боралдайские сакские курганы". Участники из таких стран, как Венгрия, Малайзия, Башкортостан, Дагестан, Горный Алтай, Узбекистан, Бурятия, Кыргызстан расскажут о своих традициях, обычаях, национальных играх и музыке кочевых народов. 

"Свои таланты на фестивале продемонстрируют сильнейшие этномузыканты и спортсмены, охотники с ловчими птицами и мастера прикладного искусства. Основная цель этнокультурного фестиваля – возрождение древней истории кочевых народов, разъяснение национальной идентичности каждой нации будущим поколениям", – сообщил руководитель Управления культуры Алматы Гани Майлибаев.

Кроме того, в этом году возродится многим полюбившийся Arbat Fest. Город украсят мультифункциональные smart-объекты, которые сделают специально для алматинцев современные казахстанские художники.

Также ко Дню города в Алматы пройдет ежегодный фестиваль книг – Kitap Fest. За девять лет из не слишком большого культурного мероприятия Kitap Fest превратился в общереспубликанскую интеллектуальную платформу, на которой проходят самые масштабные книгообмены страны, редкие лекции, встречи с писателями, презентации книг и конкурсы. 

Впрочем, самым главным и самым массовым ивентом будет Apple Fest, который пройдет в Алматы 16-17 сентября в парке Первого Президента. В прошлом году знаменитый яблочный базар на Apple Fest посетили около 100 тыс. алматинцев и гостей. В этом году организаторы ожидают, что современный мега-ивент, призванный возродить славу Алматы, как уникального яблочного края, привлечет еще больше людей. Помимо этого, на Apple Fest пройдет награждение алматинцев, которые внесли особый вклад в развитие города.

Одновременно в восьми районах Алматы и на пешеходных улицах Панфилова и Жибек жолы состоится не менее массовое событие под названием "Туған күніңмен, Алматым!". В День города любители живой музыки смогут послушать исполнение live band команд.

Все локации города будут соединены автобусным сообщением. Транспорт изменит график работы до 00.00 часов. Ну а вечером горожан ожидает не менее творческое и зрелищное мероприятие, а именно Almaty cover show с участием звезд казахстанской эстрады на площади "Астана" и музыкальный фестиваль "Сағындым Алматымды" на площади Абая.

Завершающим мероприятием будет Shaisheik Food Fest – праздник для жителей и гостей южной столицы, гармонично сочетающий обширную гастрономическую панораму нашей страны и насыщенную программу развлечений. Крепкий чай с баурсаками, изобилие вкусной еды, душевные разговоры с друзьями и близкими.

"В прошлые годы нередко в обществе звучали реплики, касающиеся целесообразности проведения таких праздников. Все это повод для дискуссии. Но наша позиция заключается в следующем: очень важно вести планомерную активную социальную работу, но и подобные праздники необходимы. При этом организационная работа должна быть достойной и качественной", – отметил Гани Майлибаев.

День города Алматы традиционно проходит каждое третье воскресенье сентября, в этом году празднование выпадает на 17 число.

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