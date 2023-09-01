Министр просвещения поздравил казахстанцев с началом учебного года

Глава Минпросвещения Гани Бейсембаев поздравил с 1 сентября всех учителей, учащихся и их родителей, отметив, что в этом году более 130 тысяч учащихся начнут обучение в стенах новых школ, сообщает Zakon.kz.

"Поздравляю вас с 1 сентября – началом нового учебного года! Для более трех миллионов казахстанских детей наступает новая пора получения знаний – старт к новым стремлениям, открытиям и глобальным целям", – сказал министр.



По его словам, в предстоящем учебном году более 130 тысяч учащихся начнут обучение в стенах новых школ. И особое внимание уделяется развитию уровня образования в селах. В этом году тысяча сельских школ пройдут модернизацию. В них появятся предметные кабинеты, обновится школьная мебель, улучшатся библиотеки и столовые. Впервые будет организована республиканская олимпиада среди сельских школ. Все это делается для того, чтобы повысить качество отечественного образования, обеспечить комфортные и безопасные условия для наших детей.

"Дорогие первоклассники! Наступает один из самых волнительных моментов в вашей жизни. Сегодня для 382 тысяч первоклашек прозвенит первый звонок. Это день, когда открываются двери в удивительный мир, в котором будет много открытий, гордость за свои победы, радость от приобретения новых знаний. Для 188 тысяч одиннадцатиклассников это последний год в стенах родных школ. Для родителей это волнительный день, когда в семье наступает время важных забот об учебе. День, когда с ностальгией вспоминаются собственные школьные годы. Для 190 тысяч юношей и девушек, которые впервые переступят порог колледжей, это начало большого пути к делу всей их жизни. Для наших педагогов это день возвращения к любимой работе, встречи с ребятами, для которых предстоит стать не только учителем, но и другом, защитником, проводником. Уже с этого месяца заработная плата около 100 тысяч педагогов дошкольного образования повысится на 30%, а стипендия студентов колледжей – на 50%", – сообщил глава Минпросвещения.

Ранее президент страны поздравил учителей и школьников с Днем знаний. Глава государства отметил, что подрастающее поколение – будущее нашей страны, и государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием.