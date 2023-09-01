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Антикор заинтересовался подарочным набором за 18 млн тенге

Антикор заинтересовался подарочным набором за 18 млн тенге Фото: pixabay
Антикоррупционная служба заинтересовалась лотом по планируемой закупке подарочного набора за 18,4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Его хотело приобрести Управлением внутренней политики акимата Алматинской области.

"Как показала информационная система "Единое окно закупок", среднерыночная стоимость аналогичных наборов составляет всего 3 500 тенге, то есть цена завышена на 525 373%", – говорится в сообщении. 

После вмешательства Антикора, план закупок Управление привело в соответствие с рыночными ценами. Тем самым, предотвращено нерациональное использование 18,4 млн тенге.

С начала года Антикоррупционной службой по Алматинской области предотвращено нецелевое использование 800 млн. тенге в рамках мониторинга портала закупок государственных органов региона.

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