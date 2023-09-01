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Началось совместное заседание палат парламента Казахстана

Началось совместное заседание палат парламента Казахстана Фото: senate.parlam.kz
Совместное заседание палат Парламента, посвященное открытию второй сессии VIII созыва, началось в Астане, передает Zakon.kz.

В совместном заседании принимают участие 50 депутатов Сената и 97 депутатов Мажилиса.

На открытии второй сессии парламента VIII созыва 1 сентября с ежегодным Посланием народу выступает президент Касым-Жомарт Токаев.

В заседании принимают участие депутаты Мажилиса и Сената, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности.

Прямую трансляцию Послания смотрите здесь

31 августа премьер-министр Алихан Смаилов отчитался перед депутатами Парламента от партии Amanat о реализации предыдущего Послания президента. Отчеты премьера перед фракцией планируется проводить ежегодно

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Сенат Парламента РК Мажилис Парламента РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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