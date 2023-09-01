Началось совместное заседание палат парламента Казахстана

Совместное заседание палат Парламента, посвященное открытию второй сессии VIII созыва, началось в Астане, передает Zakon.kz.

В совместном заседании принимают участие 50 депутатов Сената и 97 депутатов Мажилиса.

На открытии второй сессии парламента VIII созыва 1 сентября с ежегодным Посланием народу выступает президент Касым-Жомарт Токаев.



В заседании принимают участие депутаты Мажилиса и Сената, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности.

Прямую трансляцию Послания смотрите здесь.

31 августа премьер-министр Алихан Смаилов отчитался перед депутатами Парламента от партии Amanat о реализации предыдущего Послания президента. Отчеты премьера перед фракцией планируется проводить ежегодно.