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В Казахстане появится новое министерство

Казахстан послание водные ресурсы Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев в своем послании анонсировал создание нового министерства - водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

Внедрение водосберегающих технологий, по мнению президента, очень важный вопрос, требующий безотлагательных мер. Вместе с тем, он считает, что сейчас нам не обойтись без новой тарифной политики, адекватной текущим реалиям.

"Устаревшая инфраструктура функционирует на пределе возможностей. Создание новой – задача рынка. Сверхнормативное потребление воды будет равно повышенному тарифу. Одним словом, нужно всячески экономить воду. При этом "черный рынок" воды должен быть полностью искоренен. Вода – это ограниченный ресурс, ее наличие является залогом выживания фермеров. Поэтому нарушения в данной сфере будут жестко пресекаться и наказываться по всей строгости закона".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы

"Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации. В рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба. Реформированию подвергнется вся система управления водным хозяйством страны, включая ключевые компании "Казводхоз", "Нуринский групповой водопровод" и другие. В целом потребуется существенное материальное и, самое главное, кадровое усиление всей отрасли.".Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что нарастающий дефицит воды является общей проблемой для стран Центральной Азии. Рациональное использование водных ресурсов, наряду со сферами энергетики и транспорта, может стать еще одним важным элементом новой модели региональной кооперации. Президент поручил правительству всесторонне проработать этот вопрос с соседними государствами.

Ранее он уже призывал казахстанцев экономить воду, а также поручал правительству уделить особое внимание водному вопросу.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт
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