В Казахстане появится новое министерство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года озвучил, что в стране появится новое Министерство искусcтвенного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом заявил глава государства, озвучивая Послание народу Казахстана.

По его словам, новое министерство будет заниматься регулированием внедрения искусственного интеллекта во все сферы.

"Его возглавит человек со статусом вице-премьера". Касым-Жомарт Токаев

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что планируется превратить Казахстан в цифровую страну и необходимо ускорить принятие Цифрового кодекса.

"Мною поставлена стратегическая по всей важности задача превращения Казахстана в цифровую страну. На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологий ИИ мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие Цифрового кодекса. Данный закон должен определить ключевые направления цифровизации, включая ИИ, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты. Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления с многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности". Касым-Жомарт Токаев

Перед правительством, как уточнил президент, ставится задача обеспечить тотальное внедрение ИИ для модернизации всех сфер экономики.

"В целях повышения конкурентоспособности Казахстана мы должны просмотреть подходы к нашей работе", – заключил Токаев.

Посмотреть онлайн-трансляцию Послания президента можно по этой ссылке.