#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
453.65
509.99
5.31
Политика

Курултай досрочно прекратил полномочия депутата Татьяны Савельевой

Савельева, депутат, курултай, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:22 фото: пресс-служба Мажилиса
Курултай 7 октября 2026 года на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия депутата Татьяны Савельевой, передает корреспондент Zakon.kz.

Запрос на прекращение полномочий депутата озвучил секретарь ЦИК Шавкат Утемисов.

"Указом Центральной избирательной комиссии от депутата Курултая Савельевой Татьяны Михайловны поступил запрос о досрочном прекращении полномочий. В этой связи Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьей 55 Конституции РК вносит на ваше рассмотрение представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Курултая Савельевой Татьяны Михайловны", – сказал Утемисов.

Депутаты единогласно поддержали запрос, а председатель Курултая Айбек Дадебай поблагодарил Татьяну Савельеву за работу в качестве депутата и пожелал ей удачи на новом месте.

Ранее Савельева обратила внимание на высокую стоимость кредитования бизнеса при значительном объеме ликвидности в банковской системе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Государственные символы Казахстана, госсимволы РК, государственный герб Казахстана, герб РК, Казахстан, РК, Республика Казахстан
10:35, 08 мая 2026
У вице-президента Казахстана будут "иные полномочия" – что они из себя представляют
Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы
18:32, 13 мая 2026
Ликвидировать Фонд проблемных кредитов предлагает депутат
Сенат Парламента РК
10:22, 07 ноября 2024
Сенат прекратил полномочия члена ЦИК Анастасии Щегорцовой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Айдос Тастаев
10:52, Сегодня
Казахстанский боксёр Айдос Тастаев победил брутальным нокаутом в Индии
Никита Михайлис
10:35, Сегодня
КХЛ отметила Никиту Михайлиса перед матчем "Металлург" - "Адмирал"
Форвард &quot;Окжетпеса&quot; Оралхан Омиртаев с врачами на койке
10:18, Сегодня
Форвард "Окжетпеса" Оралхан Омиртаев прооперирован в Германии
Лидер &quot;Астаны&quot; Иван Башич пропустит матч &quot;Астаны&quot; с &quot;Тобылом&quot; из-за дисквалификации
10:02, Сегодня
Лидер "Астаны" Иван Башич пропустит матч "Астаны" с "Тобылом" из-за дисквалификации
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: