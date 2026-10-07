Курултай досрочно прекратил полномочия депутата Татьяны Савельевой

Курултай 7 октября 2026 года на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия депутата Татьяны Савельевой, передает корреспондент Zakon.kz.

Запрос на прекращение полномочий депутата озвучил секретарь ЦИК Шавкат Утемисов.

"Указом Центральной избирательной комиссии от депутата Курултая Савельевой Татьяны Михайловны поступил запрос о досрочном прекращении полномочий. В этой связи Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьей 55 Конституции РК вносит на ваше рассмотрение представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Курултая Савельевой Татьяны Михайловны", – сказал Утемисов.

Депутаты единогласно поддержали запрос, а председатель Курултая Айбек Дадебай поблагодарил Татьяну Савельеву за работу в качестве депутата и пожелал ей удачи на новом месте.

Ранее Савельева обратила внимание на высокую стоимость кредитования бизнеса при значительном объеме ликвидности в банковской системе.