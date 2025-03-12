Думала, что все так живут: детский омбудсмен о переживших насилие детях

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в ходе круглого стола в Сенате 12 марта рассказала о случаях насилия над детьми в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Динара Закиева отметила, что встречается с девочками, которые родили детей в результате преступлений против половой неприкосновенности, совершенных в отношении их.

"Не так давно я посещала Жамбылскую область и видела девочку, которая родила ребенка в 13 лет после преступления против ее половой неприкосновенности. В течение шести лет ее насиловали двое разных дядей. В Туркестанской области я посещала центр, где в настоящее время проживают 16 несовершеннолетних девочек, родивших детей в возрасте от 13 до 15 лет. Все они стали жертвами преступлений со стороны своих братьев, дядей и других родственников. Большинство из них, рассказывая о произошедшем, признавались, что не осознавали, что против них совершается преступление. Они думали, цитирую, что "так живут все дети во всех семьях", – сказала она.

Говоря о масштабах проблемы, она озвучила итоги работы так называемых телефонов доверия.

"Был введен QR-код, и только за один месяц, за прошлый месяц, поступило 120 звонков от детей и 11 145 сообщений. В день приходит в среднем 600-700 сообщений от детей, которые в своих смс рассказывают и показывают очень большую проблему, которая сегодня есть, – отсутствие близкой взаимосвязи детей и родителей. Дети чувствуют себя одинокими. Они боятся рассказать правду, боятся рассказать, что с ними происходит, что им угрожают, что шантажируют, что им пишут незнакомые взрослые люди и предлагают встретить. Обо всем этом они боятся рассказать своим родителям, учителям, психологам", – завила Динара Закиева.

Она указала на важность работы с семьей в части раннего выявления факторов, приводящих к насилию и ранней беременности. Предлагает также внедрить инструменты самозащиты и информирования.

27 сентября 2024 года акушер-гинеколог Айжан Туреханова назвала регионы Казахстана, которые лидируют по ранней беременности среди подростков.

