В трех областях Казахстана проходит учение "Шығыс-2023"

Под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-лейтенанта Талгата Койбакова проводится оперативно-тактическое командно-штабное учение "Шығыс-2023" с органами управления, соединениями и частям

Учение проходит в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской областях на полигонах "Шыгыс", "Ново-Ахмирово", "Изенды" и "Спасск".

В нем задействовано около 5 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Цель учения – проверить боеготовность органов управления и войск, их способность в установленные сроки выполнять задачи по предназначению.

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

На первом этапе войска после поднятия по тревоге совершили перегруппировку на учебные полигоны.

Передвижение военной техники осуществлялось на железнодорожном транспорте и своим ходом по автомобильным дорогам и специально оборудованным колонным путям.

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

В назначенных районах подразделения выполнили мероприятия инженерного оборудования местности и приступили к отработке огневых и тактико-специальных задач.

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

Войсковые маневры с участием армейской авиации, группировки войск продлятся до 5 сентября 2023 года. На завершающем этапе планируется отработка практических действий войск с боевой стрельбой.

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

Такая форма подготовки войск позволяет всесторонне оценить боеготовность воинских частей, их способность к переброске на большие расстояния, готовность техники и вооружения, уровень обученности личного состава и способность командиров руководить подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач.