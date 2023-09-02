В трех областях Казахстана проходит учение "Шығыс-2023"
Учение проходит в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской областях на полигонах "Шыгыс", "Ново-Ахмирово", "Изенды" и "Спасск".
В нем задействовано около 5 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.
Цель учения – проверить боеготовность органов управления и войск, их способность в установленные сроки выполнять задачи по предназначению.
Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК
На первом этапе войска после поднятия по тревоге совершили перегруппировку на учебные полигоны.
Передвижение военной техники осуществлялось на железнодорожном транспорте и своим ходом по автомобильным дорогам и специально оборудованным колонным путям.
Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК
В назначенных районах подразделения выполнили мероприятия инженерного оборудования местности и приступили к отработке огневых и тактико-специальных задач.
Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК
Войсковые маневры с участием армейской авиации, группировки войск продлятся до 5 сентября 2023 года. На завершающем этапе планируется отработка практических действий войск с боевой стрельбой.
Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК
Такая форма подготовки войск позволяет всесторонне оценить боеготовность воинских частей, их способность к переброске на большие расстояния, готовность техники и вооружения, уровень обученности личного состава и способность командиров руководить подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач.