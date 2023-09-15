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Участники учения "Шыгыс-2023" посетили дом-музей Абая Кунанбаева

Участники учения "Шыгыс-2023" посетили дом-музей Абая Кунанбаева Фото: Меруерт Макашева
По завершению оперативно-тактического командно-штабного учения "Шыгыс-2023" личный состав управления главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил РК посетили литературно-мемориальный дом-музей имени Абая Кунанбаева в городе Семей Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Цель данного мероприятия – воспитание чувства патриотизма, развитие интеллектуальных и духовных качеств. Экскурсия помогла военным расширить свои познания о великой личности и подарила массу положительных впечатлений. В ходе экскурсии военнослужащие познакомились с экспозициями музея, многочисленными историческими документами, памятниками письменной литературы. Большой интерес вызвали старинные издания книг, произведения и "Слова назидания" Абая. К концу экскурсии военные выразили глубокую благодарность научным сотрудникам музея Абая за хранение наследия великого поэта.

Участники учения

Фото: Меруерт Макашева

Фонд музея насчитывает 13 тыс. экспонатов, представленных в 7-ми тематических залах: "Абай и его эпоха", "Аул времен Абая", "Источники творчества Абая", "Творчество Абая", "Поэтическое окружение Абая", "Абаеведение", "Казахский народ высоко чтит память великого поэта".

Участники учения

Фото: Меруерт Макашева

Музей – это дом, который сохраняет, пропагандирует и оберегает жизнь и творчество Абая и его поэтическую и художественную среду, историко-культурные явления того времени, материальные и документальные реликвии. Произведения поэта жители планеты могут прочитать на десяти языках, при посольствах Казахстана за рубежом открыты центры Абая, в высших учебных заведениях введено преподавание курса "абаеведение". Актуальные как никогда его произведения находят отклик в нашем обществе среди представителей разных национальностей.

"Сегодня мы еще больше узнали о жизни Великого мыслителя, ближе познакомились с произведениями Абая. Я думаю, что надо чаще посещать музеи и изучать историю своего народа.Само посещение музея и выставки уже несет в себе воспитательно-образовательный процесс. Как сказал Касым-Жомарт Кемелевич, наследие Абая должно стать священной ценностью, открывающей путь к объединению нашей нации, развитию страны. Мы уверены, что сегодняшнее поколение сможет достойно воплотить мечты и заветы предков, воспетые Абаем, на пути к сегодняшнему и будущему развитию", – поделился своими впечатлениями офицер главного управления воспитательной и идеологической работы Сухопутных войск ВС РК майор Бекболат Дарбеков.

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